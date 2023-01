Gemma Galgani voleva diventare suora e si era convinta a prendere i voti

NEWS

Debora Parigi | 21 Novembre 2021

Anticipazioni Uomini e donne di venerdì 19 e sabato 20 novembre

Nelle giornate di venerdì 19 e sabato 20 novembre ci sono svolte due nuove registrazioni di Uomini e donne e per le anticipazioni ringraziamo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, sempre molto informato.

Iniziamo subito da Gemma Galgani che non è stata presente entrambi i giorni perché ancora positiva al Covid. Si è comunque collegata in video, come già successo la scorsa settimana, e per lei ieri è arrivato un nuovo corteggiatore. Questo nuovo cavaliere è venuto in studio per lei, quindi la dama lo ha conosciuto solo a distanza. Però, a prima vista, ha detto che le piace. Spera quindi di poterlo incontrare presto di persona.

Passiamo a Isabella Ricci che sta continuando ad uscire con il cavaliere che ormai frequenta da alcune settimane. Hanno raccontato che tra loro sta andando tutto bene. E lui in puntata non ha nemmeno fatto scendere due signore che erano venute a conoscerlo. Lei ha detto di avere ancora dei dubbi, ma ha aggiunto che se tutto proseguirà per il meglio, usciranno insieme dal programma.

Della registrazione di venerdì di Uomini e donne non abbiamo molte anticipazioni. Possiamo dirvi che è stata ospite Giulia De Lellis. Il motivo? Il libro di Raffaella Mennoia. Com’è stato per l’ospitata di Teresanna in onda questa settimana, anche Giulia è venuta per cercare di capire se la sua storia è una di quelle raccontate nel libro scritto dall’autrice del programma.

Infine parliamo di Ida e Diego. Questa settimana abbiamo visto quello che è successo, mentre la prossima settimana (cioè quella che inizia da lunedì 22) vedremo che ci riproveranno con le migliori intenzioni. Purtroppo nella registrazione di venerdì hanno chiuso definitivamente.