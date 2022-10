Tempo di festeggiare Halloween nella casa del Grande Fratello Vip 7, e proprio in queste ore i Vipponi si sono mascherati con divertenti travestimenti. A finire al centro dell’attenzione però è stato George Ciupilan. L’ex protagonista de Il Collegio ha infatti commesso una simpatica gaffe che non è passata inosservata e che ha fatto sorridere il web. Mentre chiacchierava con Nikita Pelizon infatti il Vippone ha ammesso di non conoscere il celebre personaggio di Freddy Krueger, protagonista della saga di film horror cult Nightmare. A quel punto a intervenire è stata nientemeno che la produzione del Grande Fratello Vip 7, che ha così ricordato il nome di Krueger a George, che ha così affermato:

“Mi hanno preso in giro per una settimana perché non sapevo chi fosse. Si è arrabbiato anche lui perché non lo so, e ha ragione. È uno dei film più visti al mondo mi hanno detto. Non ce la faceva a trattenersi, è veramente una brutta cosa non saperlo”.