Chi è George Ciupilan? Età, fidanzata e Instagram

George Ciupilan età e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di George Ciupilan e sulle sue origini. Il concorrente del Grande Fratello Vip 7 nasce in Romania il 13 luglio 2002. Sappiamo dunque che la sua età è pari a 20 anni. Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso. Non sappiamo nemmeno quale sia il suo segno zodiacale.

I suoi genitori si separano quando lui ha soltanto 1 anno. Da quel momento inizia a vivere con sua nonna e con suo padre. Solo all’età di 8 anni George conosce sua madre, che fino a quel momento non aveva mai visto. A quel punto sua madre, di nascosto, lo porta in Italia, dove cresce in provincia di Savona. Qui inizia una nuova vita, e da allora non ha più rapporti con suo padre. Proprio in merito al suo passato il tiktoker ha affermato:

“I miei genitori si sono separati quando avevo un anno. Mamma è venuta in Italia a cercare lavoro e io sono rimasto con mio padre. Con lui sono stati anni orrendi, beveva, io sono cresciuto da solo. Ricordo che mangiavo sempre uova, da noi sono il cibo del popolo. Quando avevo otto anni mia madre con la scusa di una pizza mi ha portato fuori. […] Quando ho capito che stavo andando con lei in Italia. Ero pazzo di gioia. C’era un rischio molto alto che mio padre potesse fare qualcosa di folle, così avevano deciso di nascondermi in posti diversi. Prima a Venezia, poi a Genova, da amiche di mia madre. Passato un po’ di tempo, mi sono stabilizzato in provincia di Savona con mamma e il suo nuovo uomo. Sono anni ormai che non lo sento. I ricordi mi fanno troppo male. Rivederlo potrebbe farmi crollare il mondo addosso, anche incontrarlo per caso”.

Da adolescente Ciupilan frequenta l’istituto tecnico per geometri Boselli Alberti. Non sappiamo però se abbia conseguito il diploma di maturità.

Andiamo ora a vedere cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Scopriamo di più sulla vita privata di George Ciupilan. In molti si chiedono se il tiktoker abbia una fidanzata nel 2022.

Tuttavia al momento pare che l’influencer sia single.

Sappiamo che in passato George ha avuto una storia con Linda Mauri, che tuttavia è terminata dopo qualche mese.

Scopriamo ora dove seguire George sui social e in particolare su Instagram e TikTok.

Dove seguire George Ciupilan: Instagram e social

I fan si chiedono dove è possibile seguire George Ciupilan sui social, in particolare su Instagram.

Il concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha un profilo attivo, che vanta già 570 mila follower.

George ha anche un profilo su TikTok, dove è seguito da ben 1,7 milioni di follower. Ciupilan ha anche un canale YouTube.

Ma andiamo a vedere adesso cosa sappiamo sulla sua carriera.

Carriera

Il web si chiede che lavoro faccia George Ciupilan e di cosa si occupa nella vita.

Come in molti sapranno il concorrente del Grande Fratello Vip 7 è un influencer e un tiktoker di successo. Sui social infatti vanta quasi due milioni di follower, e di certo il suo successo aumenterà sempre di più.

La fama però arriva nel 2019, quando partecipa al docu reality di Rai 2 Il Collegio.

Il Collegio

A ottobre 2019 George Ciupilan all’età di 17 anni, entra a far parte del cast della quarta edizione de Il Collegio. In breve tempo così il tiktoker diventa una dei volti più amati del docu reality di Rai 2, e conquista il cuore del pubblico. Grazie alla sua esperienza all’interno del programma raggiunge la notorietà.

Pochi mesi dopo così per George arriva la seconda esperienza televisiva: La Caserma. Andiamo a vedere cosa sappiamo in merito alla sua partecipazione alla trasmissione.

La Caserma

A gennaio 2021 George Ciupilan entra a far parte del cast della prima edizione de La Caserma, sempre in onda su Rai 2. Anche in questo caso il tiktoker riesce a conquistare il web e il pubblico, ottenendo ulteriore fama.

Successivamente frequenta la Stardust House, diventando residente della casa.

A settembre 2022 arriva per lui una grande opportunità televisiva: il Grande Fratello Vip 7. Vediamo cosa sappiamo sulla sua partecipazione al reality show di Canale 5.

George Ciupilan al Grande Fratello Vip 7

Lunedì 19 settembre su Canale 5 debutta il Grande Fratello Vip 7, con la conduzione di Alfonso Signorini. Al fianco del conduttore nelle vesti di opinioniste troviamo Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Tra i concorrenti che hanno varcato la porta rossa nel corso della prima puntata del reality show c’è anche George Ciupilan, che per la prima volta si mette alla prova con questa importante esperienza televisiva. Nella sua clip di presentazione l’influencer afferma:

“Ho più di 2 milioni di follower sui vari social. Mi piace questo mondo, sono egocentrico e mi aiuta anche tanto con le ragazze, devo dire. Forse qualcuno si ricorda di me per il Collegio, la Caserma. Ho fatto veramente di tutto. Ho fatto casini, ho litigato. […] Dopo tutto quello che ho passato, questo è il mio riscatto”.

Ma andiamo a vedere chi sono gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Vediamo ora cosa sappiamo sul percorso di George al Grande Fratello Vip 7.

Il percorso di George al Grande Fratello Vip 7

Lunedì 19 settembre 2022 inizia il percorso di George Ciupilan al Grande Fratello Vip 7. Proprio nel corso della prima puntata della nuova edizione del reality show, il tiktoker varca la porta rossa, dando così inizio a questa nuova esperienza. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.

1° settimana: George si sta facendo conoscere dal pubblico e dai suoi compagni d’avventura (IN AGGIORNAMENTO)

