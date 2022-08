La polemica su Georgina Rodriguez

In queste ultime ore Georgina Rodriguez, la moglie del calciatore Cristiano Ronaldo, è stata soggetta a diverse polemiche che riguardo il suo look. La modella, infatti, ha fatto visita al Santuario di Fatima in Portogallo optando per un abito total white. L’abito aderente mette in mostra il suo fisico e in più si può notare lo spacco nella parte posteriore. Completano il vestiario un foulard e la borsa di Chanel. Ai piedi, invece, delle ciabattine azzurre di Hermes. In molti sul web hanno criticato il modo in cui si è presentata al Santuario.

Si tratta di un luogo sacro e tante persone hanno ritenuto inappropriato l’outfit. Per nulla consono a un luogo del genere, dove il principio base dovrebbe essere quello della semplicità. Un utente, per esempio, ha commentato: “La Chiesa è un luogo per ringraziare e pregare, non per mettersi in mostra“. Qualcun altro, invece, ha aggiunto: “Pubblicità subliminale per Chanel in Chiesa“. Anche i prezzi sono da capogiro e per nulla accessibili a tutti quanti.

Come riporta anche il sito Gossip e TV, per esempio la borsa di Chanel costa più di 8mila euro, mentre il foulard 450 euro. Anche i sandali hanno un costo di circa 2mila euro. Ma ciò che ha suscitato ancora più scalpore è forse il fatto che questo momento è stato filmato da alcune telecamere. Georgina Rodriguez, infatti, si è presentata al Santuario di Fatima per registrare dei momenti della nuova stagione di “Soy Georgina“, la docu-serie di Netflix che racconta la sua vita privata.

Diverse persone hanno commentato negativamente sostenendo che la preghiera è un momento intimo e non dovrebbe essere messo su piazza in questo modo: “La Chiesa non ha bisogno di telecamere“. Ad oggi la Rodriguez non sembra aver ancora commentato i fatti. Rimaniamo in attesa. Nel frattempo continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.

