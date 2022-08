Il rimprovero della fidanzata di Blanco

Qualche giorno fa abbiamo parlato dell’ex fidanzata di Blanco, alla quale è stato chiesto di prendere parte a due importanti reality, ovvero il Grande Fratello Vip e L’Isola dei Famosi. Lei, però, ha rifiutato perché ha affermato che il gossip non è qualcosa che le interessa: “Alla gente interessa anche il gossip, e sono sincera, chi ha smesso di seguirmi vuol dire che non è interessato a me, ma all’hype e al gossip. Volevo anche chiudere il profilo Instagram“. E a proposito della rottura con il cantante aveva anche dichiarato:

Mi sono sentita ferita, ci sono rimasta male, come è normale, come ogni persona. Però volevo mettere questo puntino, che le persone aggrediscono: lui non mi ha mancato di rispetto, non mi ha fatto le corna, ma mi sono sentita un attimo ferita. Su Instagram pieno, le persone sono tantissime, ecco perché l’ho visto. Sono contenta però di essermi rialzata come volevo. Ora sto abbastanza in pace con me stessa.

Fatto sta che oggi, invece, parliamo dell’attuale fidanzata di Blanco, la quale è stata filmata nelle ultime ore mentre sembra rimproverare il compagno. Ad Amedeo Venza, infatti, è stato inviato un video all’interno del quale possiamo vedere l’artista mentre usa il cellulare e non smette fino a quando la ragazza pare gli urli qualcosa. Lui lo mette in tasca e si danno un bacio. Questo si legge nel commento dell’utente: “Sì, sì, comunque una mia amica era a San Teodoro e lui era sempre al telefono. E lei stava inca***ta“.

Qui sopra, quindi, possiamo vedere il video in questione: “Guardate la tipa di Blanco appena lo becca al telefono: ‘amore, basta’. E lui nasconde subito il telefono in tasca. Bacino e tutto a posto“. Seguiteci per tante altre news sul cantante e tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.

