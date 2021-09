1 Escort al GF 15? Parla Luigi Favoloso

A pochi giorni dal gossip lanciato da Dagospia su un’ex gieffina, ora sembrano esserci novità, direttamente dal GF 15, una delle edizioni più amate del reality.

Tutto è partito, come dicevamo da Dagospia. Nei giorni scorsi, mediante la rubrica ‘A lume di Candela’, a cura del giornalista Giuseppe Candela, ha parlato di una concorrente misteriosa del Grande Fratello Vip. Secondo le voci giunte al giornalista la ragazza in questione che precisa ‘bellissima’, oltre a svolgere il lavoro di influencer ha una professione che tiene nell’ombra. Pare infatti faccia l’escort, specialmente in Turchia. Ecco quanto scritto:

«INDOVINELLI – A Milano gira voce che la bellissima concorrente del Grande Fratello Vip nasconda con il suo lavoro da “influencer” un’altra professione: escort d’alto bordo. Vola spesso in Turchia dove incassa cifre molto elevate. Chi è e a quale edizione avrà partecipato?»

Non è stato fatto, però, alcun riferimento che ci lasci intendere qualcosa di più. Ora però a parlare è Luigi Favoloso, volto del GF 15. L’ex di Nina Moric tra le storie di Instagram ha raccontato di aver letto la notizia di Dagospia e di non esserne sorpreso per nulla. Anzi, ha lanciato una bomba bella grande, che ha sorpreso non poco i fan del programma.

Stando alle parole di Favoloso, infatti, anche al GF 15 c’è stata una concorrente che ha fatto l’escort. Lui aveva instaurato con lei un buon legame, ma poi ha preferito allontanarla dalla sua vita. Di seguito le parole di Favoloso, raccolte da Biccy:

“Ho appena letto questa notizia ma non capisco dove sia il clamore, anche quando io ho fatto il Grande Fratello c’era una che faceva l’escort, sia prima che dopo. Io ci avevo anche un po’ legato, ma poi non l’ho più voluta vedere”.

Queste le parole di Luigi Mario Favoloso sulla presunta escort del GF 15. A confermare questa tesi, ci ha pensato poi Veronica Satti, che ha aggiunto altri dettagli…