1 Ex concorrente ora fa l’escort?

Dagospia nella sua rubrica ‘A lume di Candela’, a cura del giornalista Giuseppe Candela ha parlato tanto di GF Vip. Oltre a lanciare un rumor sulle due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, c’è un’altra notizia che riguarda il reality di Canale 5 e vede come protagonista un’ex vippona.

Il giornalista non fa nomi, ma parla di un chiacchiericcio milanese accostato a una ‘bellissima’ concorrente. Quest’ultima ha preso parte al GF Vip (non si fa riferimento all’edizione) e lavora come influencer sui social, nascondendo però una doppia vita. Il sito di Roberto D’Agostino nel suo pettegolezzo sostiene che l’ex gieffina farebbe “l’escort d’alto bordo” e che spesso si ritrova a spostarsi in Turchia, dove guadagnerebbe delle somme di denaro piuttosto importanti. Ma leggiamo cosa scrive Giuseppe Candela:

«INDOVINELLI – A Milano gira voce che la bellissima concorrente del Grande Fratello Vip nasconda con il suo lavoro da “influencer” un’altra professione: escort d’alto bordo. Vola spesso in Turchia dove incassa cifre molto elevate. Chi è e a quale edizione avrà partecipato?»

Ora ci si chiede chi sarà l’ex concorrente del GF Vip di cui parla Dagospia. Al momento non ci sono conferme e solo tante ipotesi. In attesa di capire se usciranno o meno altre indiscrezioni a riguardo, concentriamoci sull’imminente edizione del reality e andiamo a vedere i nomi emersi in queste settimane…