GF, alcuni inquilini sparlano di Beatrice ma cambiano discorso appena arriva – VIDEO

Debora Parigi | 23 Settembre 2023

Ormai da un po’ di giorni va avanti uno scontro tra Beatrice e alcuni degli altri inquilini della casa del GF. All’inizio si era percepito che l’attrice non andava d’accordo con Rosy. Ma poi si è formata una specie di divisione che è arrivata al suo apice nel gico della verità quando quasi tutta la Casa aveva coniderato Beatrice la più ipocrita.

Di questo se n’è parlato durante la puntata di giovedì in cui le cose, invece di migliorare, sono peggiorate. Quando Beatrice ha detto che Massimiliano era un bluff, lui non ci ha visto più e ha dichiarato che non aveva più intenzione nemmeno di salutarla. Signorini e Buoanamici hanno cercato di smussare la situazione, invitando Beatrice a trovare un modo per farsi conoscere (infatti l’opinionista l’ha resa immune dalle nomination) e gli altri ad aprirsi a questa conoscenza.

Al GF, però, la situazione non sembra troppo migliorata. Beatrice sta cercando di stare di più con tutti gli altri e di socializzare. Ma per il momento alcuni di loro continuano ad avere pareri negativi nei suoi confronti. E così, come si è accorto il pubblico, è successo che una parte del gruppo stava sparlando di lei. Notiamo in particolare dal video qui sotto, che ci sono Massimiliano e Anita che parlano male di lei. Poi a un certo punto Beatrice arriva per mettersi anche lei seduta al tavolo e loro si interrompono cambiando discorso.

#gf #grandefratello



fanno i grandi sparlando di Beatrice

e quando arriva cambiano discorso e tutti muti



RIDICOLI, PICCOLI, PATETICI ecc… pic.twitter.com/MpQz1RriCr — La malmostosa (@Lilith_6a6) September 22, 2023

Come detto il pubblico ha notato molto bene questa cosa è sul web ha avuto da ridire. E così nei confronti di Beatrice stanno aumentando i consensi con sempre più spettatori che iniziano a pensare che probabilmente ha ragione in quello che dice.