Chi è Giuseppe Ferrara di Temptation Island 2023? Instagram

Nicolò Figini | 30 Giugno 2023

A Temptation Island 2023 troviamo, a partire dal 26 giugno, la coppia formata da Giuseppe Ferrara e Gabriela Chieffo. I due sono innamorati, ma come tutti gli altri concorrenti, hanno alcuni problemi da risolvere. Ci riusciranno? Ecco che cosa sappiamo su Giuseppe.

Chi è Giuseppe Ferrara

Nome e Cognome: Giuseppe Ferrara

Data di nascita: Giuseppe è del 1999

Luogo di Nascita: Scafati (Salerno)

Età: Giuseppe 24 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: lavora nell’azienda di famiglia

Figli: non ha figli

Tatuaggi: Giuseppe non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @giuseppe.gabry

Giuseppe Ferrara età e biografia

Chi è Giuseppe Ferrara di Temptation Island 2023? La data di nascita non la sappiamo ma è nato nel 1999.

Di conseguenza la sua età è di 24 anni. Nessuna informazione relativa a peso e altezza.

Non sappiamo chi siano i genitori o se abbia fratelli o sorelle. Ignoto anche il suo percorso di studi.

Andiamo a vedere, adesso, la vita privata e che lavoro fa…

Vita privata

Della vita privata di Giuseppe Ferrara di Temptation Island 2023 sappiamo che ha come fidanzata Gabriela Cheffo da sette anni.

Oggi hanno dei problemi perché lei non si sente apprezzata e ha scoperto che Giuseppe si è iscritto a un’app di incontri facendosi chiamare “American Boy“.

Passiamo ai social…

Dove seguire Giuseppe Ferrara di Temptation Island: Instagram e social

Dove seguire Giuseppe Ferrara di Temptation Island 2023 sui social?

Giuseppe e Gabriela hanno profili di coppia su Facebook e Instagram.

Sul primo non pubblicano da un po’ di tempo. Il secondo, invece, al momento è privato fino alla fine del reality.

Giuseppe Ferrara a Temptation Island 2023

Giuseppe Ferrara segue la fidanzata Gabriela a Temptation Island 2023. La ragazza è stata colei che ha deciso di chiamare il programma:

“Ho lasciato amici e scuola perché a lui dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola. A gennaio 2023 ho scoperto che lui si era iscritto di nascosto a un sito di incontri.

Però per sbaglio, il cretino, dà il mio numero di telefono e mi arriva un messaggio su WhatsApp: ‘Ciao, ma stasera ci dobbiamo vedere?’. Ma poi sei scemo, si faceva chiamare American Boy e sa appena l’italiano”.

una recente segnalazione, inoltre, afferma che in realtà Giuseppe e Gabriela siano in ottimi rapporti e siano lì solo per visibilità.

Dove si trova il villaggio di Temptation Island e quando è stato girato nel 2023? La location è quella dell’Is Morus Relais e le registrazioni sono avvenute nelle prime settimane di giugno.

Qualcuno si può anche chiedere quanto dura una puntata di Temptation Island 2023 e la risposta è dalle 21:30 all’una del mattino.

Le coppie di Temptation Island 2023

Scopriamo le sette coppie che partecipano a Temptation Island 2023:

Il conduttore, ancora una volta, è Filippo Bisciglia. Tra i tentatori, invece, troviamo anche due ex volti di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Davide Schiavon e Andrea Della Cioppa.

Il percorso di Giuseppe Ferrara a Temptation Island 2023

Il percorso di Giuseppe Ferrara a Temptation Island 2023 ha inizio il 26 giugno su Canale 5. Ad accompagnarlo in questa avventura, ovviamente, la fidanzata Gabriela Chieffo. Vedremo prossimamente se riusciranno a risolvere i loro problemi.

1° puntata: Gabriela si mostra integrata con i ragazzi e soprattutto stufa e insofferente delle regole che il fidanzato le ha imposto: non fumare, non bere, amicizie ristrette.

Giuseppe, invece, connette subito con la tentatrice napoletana Roberta.

2° puntata: IN AGGIORNAMENTO