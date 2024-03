Anita e Letizia eludono (ancora) i microfoni, un’autrice del GF interviene e le bacchetta – VIDEO

Spettacolo

Andrea Sanna | 2 Marzo 2024

Grande Fratello

Mentre si trovavano in zona beauty per lavarsi, Anita Olivieri e Letizia Petris sono state pizzicate dalla regia del GF a parlare senza microfono. Un’autrice interviene e le riprende. Le loro reazioni.

GF, Anita e Letizia riprese da un’autrice

Scorrono le giornate nella Casa del GF e ci si prepara per la prossima puntata di lunedì. Intanto un episodio verificatosi in zona beauty sembra abbia suscitato grande interesse e dibattito tra gli utenti sul web. Il fatto coinvolte Anita Olivieri e Letizia Petris.

A quanto pare le due, come mostrato dalle immagini, si trovavano in zona beauty e mentre si lavavano e sistemavano hanno tolto i microfoni e cominciato a bisbigliare qualcosa. Nonostante abbiano rimosso gli apparecchi, il loft è dotato non solo di microfoni ambientali, ma anche di telecamere che le hanno pizzicate in pieno. È da regola, infatti, quando si entra nella Casa del GF, indossare il microfono.

Si può togliere nel momento in cui ci si lava, ma non si chiacchiera, quando si dorme e quando si va in bagno. Per il resto, come da regolamento del GF, è bene tenerlo sempre con sé. Spesso e volentieri però i concorrenti dimenticano questa loro responsabilità e eludono i microfoni, come successo ad Anita e Letizia. Le due si sono giustificate sostenendo però di averlo rimosso momentaneamente per sistemarsi un attimo e niente più.

A riprenderle ci ha pensato un’autrice del GF. “Grazie, non si parla a bassa voce. Letizia se indossi il microfono ci fai una cortesia. Anche tu Anita”, si avverte dalla voce. Come detto Anita e Letizia hanno provato a spiegarsi. La prima sottolineando di averlo messo un attimo da parte per poter lavare i denti e anche la sua compagna ha farfugliato qualcosa.

E come si risentono se la grande sorella le riprende per il microfono 😭😭 quando due minuti prima picchiettavano sul microfono con paòl davanti la telecamere per parlare di nascosto #grandefratello pic.twitter.com/Z2m8TTn6ue — nonènemmenodivertente (@Nonsopiukisono) March 1, 2024

“Non sto dicendo niente”, ha continuato Anita per rispondere all’autrice del GF e spiegare il suo gesto. A seguirla Letizia, che ha aggiunto come tra lei e la sua compagna ci sia stato sì uno scambio di battute ma nessun segreto.

In ogni caso la parola d’ordine è sempre la stessa: “Indossate i microfoni!”.