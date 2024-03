Perla in crisi nera, scoppia a piangere: “Stanca di dover giustificare ogni cosa che faccio”

Spettacolo

Andrea Sanna | 2 Marzo 2024

Grande Fratello

Crisi nera per Perla Vatiero nella Casa del Grande Fratello. La gieffina scoppia in lacrime: “Stanca di giustificare ogni cosa”

Stanca di dover giustificare ogni suo gesto, Perla Vatiero è andata in crisi al Grande Fratello e si è isolata dal resto del gruppo. La gieffina è scoppiata a piangere e, tra le lacrime, si è sfogata con Letizia Petris.

Perla Vatiero scoppia a piangere

Per Perla Vatiero ieri è stata una giornata particolarmente sottotono. Silenziosa e cupa la gieffina si è rifugiata in piscina per ritagliarsi qualche minuto in solitudine. A un certo punto la concorrente del Grande Fratello si è nascosta sotto le coperte ed è scoppiata a piangere. Qualcuno pensa che tutto derivi dal rapporto nato in Casa con Alessio Falsone e la situazione che dovrà affrontare fuori con Mirko Brunetti.

Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti si sono accorti che qualcosa non andasse e hanno chiamato Letizia Petris per parlarle di Perla Vatiero. La fotografa è subito intervenuta in aiuto della sua amica.

“Mi sto solo sfogando un po‘”, ha detto Perla Vatiero con un filo di voce per esprimere il suo malessere. Letizia Petris ha compreso subito le ragioni di questo suo malessere e ha cercato di confortare la coinquilina: “Comincia a fare un po’ di ordine nella tua testa. Non sei indistruttibile“.

Letizia ha continuato a dire di credere nella forza di Perla di poter superare il momento complicato. In questi mesi secondo lei ha dimostrato di essere tanto cambiata, la vede più lucida ed equilibrata ed è normale avere dei momenti di sconforto.

Dalla sua Perla Vatiero ha accennato la sua intenzione di volere stare bene, mentre Letizia Petris è convinta che al momento la sua amica si trovi a vivere delle emozioni contrastanti, sebbene abbia provato in tutti i modi a nasconderlo con i silenzi.

Al contempo la Petris ha compreso perfettamente la posizione di Perla, ha seguito il suo cuore ma senza mai trascurare la razionalità. Quindi ora per tale ragione si trova in questa situazione. Dal canto suo è convinta che Perla debba scegliere per sé stessa, senza condizionamenti esterni. “La vita è la tua, nemmeno di Mirko, ma la tua”, ci ha tenuto a ribadirle Letizia, spronandola ad ascoltare solamente il parere della famiglia.

Perla Vatiero ha ascoltato tra le lacrime il discorso di Letizia Petris, ma pensa che sia necessario questo piccolo momento di sfogo. Cosa deciderà di fare?