Sesso in tugurio e dettagli hot! Ex autrice del GF spiffera tutto quello che succede (VIDEO)

Debora Parigi | 23 Gennaio 2024

Grande Fratello

Durante un podcast con Tintoria, l’ex autrice del GF Daniela Collu ha fatto alcune rivelazioni sul reality e sulle edizioni in cui ha lavorato. In particolare ha dato notizie decisamente piccanti su certe dinamiche che accadevano all’interno della Casa. Ecco cosa ha rivelato.

Daniela Collu e le scottanti rivelazioni sulle vecchie edizioni del GF

Vi ricordare il GF prima che nascesse la versione Vip? Per la maggior parte del pubblico quelle edizioni sono state le migliori in assoluto (specialmente le prime) perché rappresentavano un vero e proprio esperimento sociale. Chi lo guardava già 20 anni fa ha sempre pensato che le dinamiche fossero più genuine, proprio perché le persone non facevano parte del mondo dello spettacolo. Quindi non erano abituate ai riflettori.

Tra gli auturi di alcuni anni fa del reality c’era anche Daniela Collu, attualmente scrittrice e personaggio pubblico. Ospite del podcast Tintoria, ha parlato proprio del reality più famoso e spiato d’Italia. E ha raccontato di come erano le vecchie edizioni, quelle non vip, in cui c’erano più nascite di amori che litigi. Proprio su questo ha fatto rivelazioni piccanti.

La Collu ha infatti fatto notare come adesso, nelle edizioni Vip, il primo giorno i concorrenti si presentano tutti carini e gentili, ma già si capisce chi litigherà con chi. Prima, invece, gli stessi autori notavano dal primo giorno tra chi sarebbero nate delle storie. E lei ha parlato proprio dell’atto fisico in sé. Ecco che quindi la domanda è sorta spontanea: “Ma si sco**va così tanto?”. E la risposta è sì. Daniela Collu ha raccontato:

“Mi ricordo una volta che eravamo a fare le prove generali, forse della finale. Durante le prove che cosa succede? I concorrenti li chiudono tutti in una stanza perché nel resto della casa devono fare le prove: le prove d’ingresso dell’ospite, la prova immunità che era nascondere roba. In quell’anno, in quella puntata in particolare, c’era una coppia di fidanzatini, due che si erano messi insieme, nel tugurio. Quindi noi avevamo le regie aperte sia sulla casa che sul tugurio. Solo che in tugurio ancora non c’eravamo andati quindi questi stavano da soli. Cioè, nella loro testa, stavano da soli. E noi in studio a guardarseli su un video-wall di sei metri per dieci. Ci siamo guardati tutti zitti ‘sta puntata che non è mai andata in onda, ma per noi sì”.

Ovviamente i nomi di questi due ex concorrenti coinvolti non sono stati fatti. Così come non sappiamo di quale edizione del GF si trattasse. Ma a quanto pare in passato in più edizioni succedevano cose del genere tra i concorrenti.