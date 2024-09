Nella Casa del GF poco dopo il suo arrivo, Maria Vittoria si avvicina a Tommaso, ma non come pensate: “Mi fa tenerezza”

È entrata da poche ore nella Casa del GF e Maria Vittoria si è avvicinata già a Tommaso Franchi, ma il motivo non è quello che pensate: “Non mi interessa nessuno qui, lui mi fa tenerezza….”

GF, Maria Vittoria vicina a Tommaso ma…

La neo arrivata Maria Vittoria Minghetti ha già fatto parlare di sé nella Casa del GF e non solo per lo sfogo in lacrime avuto a poche ore dal suo arrivo. Il medico estetico ha infatti iniziato a conoscere i suoi nuovi compagni e si è avvicinata in particolare a Tommaso Franchi, giovane idraulico senese.

Come mostrato dai video sui social Maria Vittoria e Tommaso hanno già trascorso diversi momenti insieme al GF e sono sembrati molto vicini. Dalle varie clip si vedono i due cercare spesso il contatto fisico, tanto che non sono mancati attimi di tenerezza. In questo filmato per esempio si passano di bocca in bocca l’iqos mentre fumano in giardino.

Un gesto che magari non fai con chiunque, eppure Maria Vittoria Minghetti ha subito messo le cose in chiaro. Se da una parte i fan del GF hanno notato un certo interesse da parte di Tommaso Franchi nei confronti della ragazza, non si può dire lo stesso da parte della neo gieffina.

In confidenza con Lorenzo Spolverato, Maria Vittoria ha ammesso che al momento non è coinvolta o incuriosita da nessuno. Ha spiegato però di essersi avvicinata a Tommaso Franchi perché gli avrebbe fatto tenerezza. Sembra vederlo come un fratello o amico da proteggere e notare le sue lacrime poco dopo un confessionale, l’hanno portata ad avvicinarsi a lui.

Con queste parole quindi pare proprio che Maria Vittoria abbia voluto allontanare l’idea di una possibile frequentazione all’interno della Casa del GF. C’è da dire però che è arrivata da poche ore e che il programma è iniziato quasi da una settimana, dunque è ancora molto presto.

Come si evolverà questo rapporto? Non è escluso che in puntata lunedì si possa fare chiarezza su questa vicinanza, un po’ come accaduto in queste ore tra Lorenzo e Shaila.