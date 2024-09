In queste ore si sta diffondendo il video in cui Maria Vittoria Minghetti, concorrente Nip entrata ieri sera al Grande Fratello, è in lacrime davanti a Clarissa Burt. Ecco perché si è messa a piangere a sole 15 ore dal suo ingresso.

Nel corso della puntata in diretta di ieri sera del Grande Fratello il pubblico ha potuto assistere all’ingresso di alcuni nuovi concorrenti. Tra questi compare anche la Nip Maria Vittoria Minghetti, una ragazza di 31 anni che lavoro come medico estetico dopo aver frequentato l’Università Sapienza di Roma:

“Vivo da sola ma ho una persona che mi aiuta a pulire e cucinare. Mi hanno detto che sono viziata. Io litigo, sono pesante da sopportare. Penso di essere una persona molto buona, sono stata ferita e faccio finta di essere cinica”.

Nel suo video di presentazione l’abbiamo vista molto sorridente e ottimista verso la sua avventura al Grande Fratello, ma in queste ore è scoppiata in lacrime. Il motivo pare che sia legato alle sue insicurezze, come ha spiegato anche in giardino a Shaila Gatta nella mattina di oggi. “Non mi accetto“, ha dichiarato la nuova concorrente prima di mettersi a piangere davanti a Clarissa Burt: “Non so perché mi interessi così tanto il giudizio degli altri“.

perché rosalinda cannavò sta piangendo, è entrata letteralmente ieri ????pic.twitter.com/gFnO3jvOOO — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) September 20, 2024

L’attrice ha tentato di rincuorarla dandole un prezioso consiglio: “Quello che gli altri pensano di noi non sono affari nostri“. Sicuramente un gesto molto dolce quello di Clarissa, ma sul web sono partite le prime critiche per Maria Vittoria perché, dopo meno di 24 ore nella casa si ritrova già a piangere. Naturalmente ognuno reagisce a modo sua a questa esperienza e di conseguenza non va giudicata per tale ragione.

Di tutto ciò probabilmente se ne parlerà nella prossima puntata del Grande Fratello. Questa andrà in onda lunedì 23 settembre alle 21:30 circa solo su Canale 5.