Al GF stasera Shaila Gatta ha scoperto le parole che Maria Vittoria Minghetti e gli altri inquilini hanno detto nei suoi riguardi. Ma proprio quest’ultima in un filmato ha visto Tommaso Franchi spifferare alla ballerina di quel che si dice sul suo conto, mettendola in guardia proprio da Maria Vittoria. Come ha reagito la Minghetti? Non benissimo!

Al GF la reazione di Maria Vittoria Minghetti

Confronto accesissimo questa sera durante la puntata del GF tra Shaila Gatta e Maria Vittoria Minghetti. La prima ha avuto modo di scoprire le reazioni da parte dei suoi compagni e in particolare alcune delle considerazioni fatte dalla coinquilina.

Per tutta la settimana c’è da dire che Maria Vittoria Minghetti, così come gli altri, ha avuto parecchio da ridire su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il loro atteggiamento non solo in generale, ma anche nei riguardi di Javier Martinez, non è piaciuto a molti in Casa al GF.

Nel corso dei video, però, Maria Vittoria Minghetti ha anche avuto modo di scoprire che Tommaso Franchi ha messo in guardia Shaila Gatta proprio da Maria Vittoria e da parte del gruppo. Queste cose ovviamente il medico estetico ha avuto modo di vederle solo stasera. Nel momento in cui Alfonso Signorini ha chiesto quindi cosa ne pensasse di questa cosa, la romana ha lanciato una bordata al coinquilino:

“Sì, ho visto. Non me l’aspettavo. Vergognoso così no. Pensa a tutte le lacrime di Shaila”, ha detto Maria Vittoria Minghetti senza mezzi termini.

Successivamente il conduttore del GF ha voluto sapere da Tommaso se avesse qualcosa da dire a Maria Vittoria. Lui si è esposto e ha replicato quanto segue: “Arrabbiati, ma non tutto il tempo. Non va bene.. ti fa male. Io ho semplicemente detto la verità e per me è una cosa che non va bene”.

Il discorso si è bloccato così. Quindi molto probabilmente Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi avranno modo e possibilità di riparlarne ancora in seguito. Al GF l’aria è davvero frizzantina!