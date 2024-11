Beatrice Luzzi si è sfogata a Pomeriggio Cinque dopo essere stata paragonata a Shaila Gatta. Ecco tutto quello che è accaduto durante la puntata in diretta del 4 novembre 2024.

Lo sfogo di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi, questo pomeriggio, è stata protagonista di una discussione nel corso della nuova puntata del programma di Myrta Merlino. Durante la sua presenza nella trasmissione, infatti, ha portato le proprie opinioni in merito a vari argomenti, così come quello scottante tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez:

“Un po’ previdente, siete state tranchant voi con me. Io avevo detto che la libertà sì… A parte che ha nascosto tante cose sotto le coperte con Javier, ma comunque la libertà… Avevo detto che va rispettato un po’ anche il prossimo.

A me pare che, soprattutto quando sono tornati dalla Spagna, non abbiano rispettato molto Javier ed Helena. Lì dentro si soffre davvero e loro hanno risposto che se dava loro fastidio guardarli potevano entrare dentro la casa. Mancanza di empatia”.

A questo punto, quindi, Beatrice Luzzi è stata paragonata a Shaila Gatta nel momento in cui è stato detto “Questa signorina fa vergognare di essere donna [….], ma ricordo che anche tu che l’anno scorso hai avuto un flirt…“. Quasi come ha intendere che l’opinionista, nella sua edizione, ha agito più o meno nello stesso modo, o almeno questo è ciò che ha capito la Luzzi. Per tale ragione, quest’ultima ha replicato:

“No, assolutamente no. Io non mi sono neanche mai fatta la doccia in costume. Mi hai detto una cosa abbastanza forte e ora mi fai parlare. Mi ricordo meglio io, mi fai parlare?

Primo, non mi sono mai fatta la doccia in costume. Secondo, pubblicamente mi sono data due bacetti. Terzo, quello che si è visto di me è tutto quello che ho fatto. Cinque minuti in sei mesi e mezzo, ma come ti permetti?”.

Insomma, Beatrice Luzzi ha avuto una reazione abbastanza dura. Vedremo se nelle prossime puntate troveranno un punto d’incontro e un chiarimento. Probabilmente infatti si è trattato solo di un malinteso.