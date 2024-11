Al Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha tenuto a chiarire la propria posizione nei confronti di Shaila e nonostante l’intimità raggiunta tra i due, il modello non si ritiene fidanzato con la ballerina.

Le dichiarazioni di Lorenzo sul suo rapporto con Shaila

Dopo le prime settimane confuse, in cui non era chiaro il rapporto tra Shaila e Lorenzo, soprattutto da parte della ex velina, il viaggio in Spagna nella casa del Gran Hermano è stato galeotto.

Tra i due è scoppiata una passione sfrenata che hanno portato con loro una volta tornati al Grande Fratello, destabilizzando non poco gli equilibri raggiunti dagli altri coinquilini, durante la loro assenza.

Da quando hanno iniziato a lasciarsi andare, sembrano incapaci di stare distanti e il contatto fisico è costante e continuo, che si tratti della camera da letto o di qualsiasi altro luogo della casa.

Verrebbe dunque da pensare che tra i due si possa parlare di una vera e propria storia d’amore agli albori. Ma qualcuno, in realtà, sembra non essere di questa idea. Parliamo proprio di Lorenzo, che parlando con Yulia ha dichiarato:

“Non sono responsabile di come gli altri vedono la nostra storia, altrimenti mi sarei etichettato come ‘Fidanzato di Shaila che difende Shaila’. Ma fidanzato di che? Mica c’è un titolo.“

Lorenzo dice a yulia che non sono fidanzati lui e Shaila MA A CHI PRENDETE PER IL CULOOOO ????? Avete rotto a tutto il web #grandefratello pic.twitter.com/c7kdgyYzOt — antony der (@der_antony) November 3, 2024

Durante un confronto solo con Helena, con la quale pare voglia ricostruire e portare avanti un rapporto di amicizia, Lorenzo ha ribadito questo concetto. La Prestes, infatti, nel cercare di comprendere meglio la situazione, gli ha ricordato alcune sue parole:

“Mi dicevi che non volevi avere una fidanzata, che volevi fare un percorso da solo. E ora cosa fai?“

È a quel punto che Lorenzo ha sottolineato nuovamente di non ritenersi fidanzato con Shaila, considerazione che avrebbe precedentemente condiviso anche con la diretta interessata:

“Non è la mia fidanzata, ma è capitato. Non sto facendo il percorso con lei, è iniziato con lei perché tornando qui c’è stato un insieme di cose. Le ho detto che siamo liberi, anche se insieme. Lei lo sa, è brava su questo. Mi rispetta.“

Il confronto tra Helena e Lorenzo: “Non metterti in questa situazione di vittima” #GrandeFratello pic.twitter.com/Bw7UrvZ7K5 — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 4, 2024

In tutto ciò, questa sera su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello e le anticipazioni preannunciano situazioni interessanti…