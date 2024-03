GF, gli uomini insinuano che tra Perla e Federico ci sia dell’interesse: la reazione delle donne

NEWS

Andrea Sanna | 21 Marzo 2024

Grande Fratello

Al GF ieri sera gli uomini durante il periodo trascorso in suite, hanno insinuato che tra Perla Vatiero e Federico Massaro ci sia dell’interesse. Non è tardata ad arrivare la reazione delle donne, che hanno seguito tutto da un monitor in giardino.

GF, l’insinuazione degli uomini su Perla e Federico

Ieri sera nella Casa del GF gli uomini sono stati mandati in suite, dopo la prova vinta in puntata. Arrivati nella location hanno iniziato a parlottare tra loro e insinuare che Federico Massaro sia interessato a Perla Vatiero o viceversa, nonostante i due siano giunti (anche in questi giorni) allo scontro.

“Piace a Perla…. Federico”, ha detto Massimiliano Varrese. A concordare con lui ci ha pensato Alessio Falsone. Nell’apprendere queste parole le donne del GF in giardino si sono guardate sbigottite tra loro. Letizia Petris dopo aver sgranato gli occhi è subito intervenuta: “Ma che stanno dicendo, sono fuori proprio”. Beatrice Luzzi nel mentre si è domandata se Perla Vatiero fosse lì con loro ad ascoltare queste parole, ma in realtà (come vedremo) ha scoperto tutto dopo.

Mentre gli uomini continuavano a insistere su questa teoria, Letizia Petris ha aggiunto che, a detta sua, la sua amica Perla Vatiero non guarderebbe mai un ragazzo come Federico Massaro. Anche Greta Rossetti ha borbottato nel sentire gli uomini della Casa del GF dire queste cose, seguita da Rosy Chin: “Ma va, insinuano cose che non esistono. Quanto gli piace fantasticare”.

Dall’audio si sente Federico dire che per quanto la reputi indubbiamente una bella ragazza, non la vede come una potenziale partner nella vita. I ragazzi del GF intanto hanno continuato a insistere, tra chi crede che l’uno sia preso dall’altra o viceversa. Le espressioni di Letizia Petris e delle altre inquiline all’ascolto però sono piuttosto sorprese e un po’ sbigottite. Greta Rossetti dalla sua non si spiega perché debbano continuare con questo argomento, mentre Letizia sostiene debbano godersi la serata, anziché continuare.

Poco dopo però il collegamento con la suite è stato interrotto in Casa al GF. Le concorrenti non hanno più avuto modo di vedere altro.

Le donne sentono i discorsi degli uomini in suite



– Video di Massi pic.twitter.com/cxnN5JRJZv — disagiotv (@disagio_tv) March 21, 2024

Successivamente in cucina, mentre si preparavano per un brindisi, le donne della Casa del GF hanno spiegato a Perla Vatiero quanto hanno avuto modo di sentire dal collegamento. E, in breve, hanno svelato le considerazioni fatte dai loro compagni. Tutte però si sono dette sicure nel dire che non si trovano minimamente d’accordo.

Poco dopo le donne della Casa svelano tutto a Perla pic.twitter.com/ZpOZW7Pg6T — disagiotv (@disagio_tv) March 21, 2024

La stessa Perla Vatiero ha poi espresso il punto di vista dopo quanto raccontato dalle sue compagne d’avventura, dicendosi contrariata…

Perla: “Comunque pure Max si fa i film eh… ma raga a me può mai piacere Federico, cioè a livello caratteriale è l’antiperla”

LA AMO⚰️#Perletti pic.twitter.com/rjeDxdUQK8 — V🤍 (@nuovagenesii) March 20, 2024

Stasera il discorso potrebbe venire fuori nel corso della puntata del GF.