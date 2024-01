NEWS

Andrea Sanna | 8 Gennaio 2024

Chi è

Modello e influencer Federico Massaro è tra i concorrenti del Grande Fratello nel 2023, ma chi è il gieffino? Qui una serie di curiosità sul suo conto: età, biografia, vita privata, fidanzata, Instagram, TikTok e social dove seguirlo.

Chi è Federico Massaro

Nome e Cognome: Federico Massaro

Data di nascita: informazione non disponibile

Luogo di nascita: Milano

Età: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: modello e influencer

Fidanzata: Federico dovrebbe essere single

Figli: Federico non ha figli

Tatuaggi: Federico non ha tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @fredrikmassa

Profilo TikTok: @fredrikmassa

Federico Massaro età, altezza e biografia

Quanti anni ha e qual è la data di nascita e biografia di Federico Massaro? Purtroppo della biografia del modello non abbiamo grosse informazioni. Non conosciamo la sua età ma sappiamo che è nato a Milano.

Non sono note nemmeno altezza e peso di Federico.

Dove vive Federico Massaro del GF? Dai social sappiamo che abita a Seoul e di conseguenza il viaggiare tanto gli ha permesso anche di conoscere e apprendere più lingue.

Sul suo percorso di studi sappiamo che Federico del Grande Fratello ha frequentato il Liceo Artistico di Brera. Successivamente ha studiato architettura e fisioterapia, ma il suo sogno è sempre stato quello di dedicarsi alla recitazione. Quando era piccolo sua mamma ha tentato di fargli fare il modello. E a quanto pare ci è riuscita.

Vita privata

Andiamo avanti e passiamo alla vita privata di Federico Massaro. È fidanzato? A oggi Federico non sembra avere una fidanzata e nemmeno sui social c’è traccia di una possibile frequentazione. Dunque oggi è single.

Tra le poche curiosità sulla sua vita privata di Federico Massaro, sappiamo che è molto amico di Gennaro Lillio, anche lui ex concorrente del Grande Fratello.

Sbirciando sui suoi profili abbiamo scoperto però che ha praticato football americano e altri sport come basket, judo e non solo. Pratica anche windserf e ama principalmente le arti marziali e gli sport legati all’acqua. Attualmente Federico Massaro fa H.E.M.A.. Ama il mare e viaggiare, questo gli è permesso grazie anche al suo lavoro di modello.

Di sé dice di essere avere un animo nerd e sui social ama raccontarsi e mostrarsi per quel che è. Per come si pone è un ragazzo dai sani principi, con i piedi per terra e determinato.

Dove seguire Federico Massaro del Grande Fratello: Instagram e social

Se avete intenzione di seguire Federico Massaro sui social network, vi basta sapere che è presente su Facebook, ma anche su Instagram e su TikTok con degli account ufficiali molto seguiti. Pensate che vanta anche delle fanpage.

Nei profili menzionati pubblica tutto ciò che lo riguarda. Spesso e volentieri ama raccontarsi e rispondere alle curiosità dei propri pur tenendo a bada la sua privacy. Non mancano poi foto tratte da shooting fotografici, ma anche selfie, video dove Federico Massaro mette in mostra il suo fisico scolpito. Ed ecco alcune delle foto in questione…

Grande Fratello, il modello Federico Massaro

Carriera

E della carriera di Federico Massaro cosa possiamo dirvi? Fin da piccolo la mamma desiderava facesse il modello, da bambino infatti è apparso tra le pagine di Vogue bambini.

Ma è solo dal 2018 che ha spiccato il volo la sua carriera da modello con il primo servizio di moda a Ferrara per un primo cliente. A seguire nel corso dell’estate era alla ricerca di un lavoro in un ristorante, dato che come attore era ancora alle prime armi.

Poi però, come svelato da Federico Massaro a Man in Town ha incontrato Ewa Ades e gli ha offerto un lavoro nel settore della moda. Inizialmente non era interessato, ma decise di provarci comunque: «Nessuno si poteva immaginare che questo lavoro funzionasse a tal punto, o meglio, forse Ewa, ma decisamente non io. Da allora Ewa è la mia agente».

Oggi è un modello di professione ed è influencer.

Nel 2023 compare nella lista dei concorrenti del Grande Fratello.

Federico Massaro al Grande Fratello

Il nome di Federico Massaro è stato lanciato da MondoTV24 e TVBlog e in data 4 dicembre 2023 è stato confermato dal conduttore Alfonso Signorini. Il modello è entrato a far parte del cast del Grande Fratello.

Il percorso di Federico Massaro al Grande Fratello

Se volete seguire il percorso di Federico Massaro al Grande Fratello, qui vi riportiamo le tappe fondamentali della sua avventura nel reality show di Canale 5.

13°, 14° e 15° settimana: Federico ha fatto il suo ingresso nella Casa e ha già incuriosito le ragazze, tra cui Greta. Piace molto anche l’amicizia con Vittorio. Si è aperto e raccontato un po’, ma si è anche scontrato con Rosy. Poi hanno chiarito.

16°, 17° e 18° settimana: Dopo aver preso un palo da Anita, per la quale nutriva interesse, Federico si è fatto da parte e ha confidato di essere rimasto un po’ male per il distacco da parte di Vittorio, poi tentato di chiarire. Federico ha anche discusso con Perla. (IN AGGIORNAMENTO)