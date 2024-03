Alessio si lascia andare ad alcuni commenti su Perla, interviene la mamma di Mirko: “Disgustata” (VIDEO)

NEWS | Social | Spettacolo

Andrea Sanna | 21 Marzo 2024

Grande Fratello

Ieri sera in suite Alessio Falsone si è lasciato andare ad alcuni commenti su Perla Vatiero. La mamma di Mirko Brunetti è intervenuta sui social con uno sfogo, dicendosi “disgustata”.

In un precedente articolo vi abbiamo raccontato che ieri sera gli uomini della Casa del Grande Fratello hanno trascorso la serata in suite, dopo la prova vinta. Tra una chiacchiera e l’altra qualcuno di loro, in particolare Alessio Falsone (e non solo), si sono lasciati andare a delle considerazioni su Perla Vatiero, che hanno provocato delle reazioni sul web e l’intervento della mamma di Mirko Brunetti. Ma partiamo per ordine.

Mentre gli uomini erano in suite, le donne hanno avuto modo di sentire parte dei loro discorsi. In uno scambio di battute è uscito fuori, secondo gli inquilini, che tra Federico Massaro e Perla Vatiero ci sarebbe interesse nonostante i due sono arrivati spesso allo scontro.

Mentre Massaro ha riconosciuto in Perla sicuramente una bella ragazza, crede che le differenze caratteriali siano evidenti e tra loro non potrebbe mai nascere nulla. Anche perché lei è già impegnata con Mirko Brunetti. Nonostante ciò gli uomini hanno insistito con Federico Massaro e in un video che circola sul web si sentono Sergio D’Ottavi e Alessio Falsone richiamare l’attenzione del ragazzo.

Gli uomini infatti hanno sbirciato cosa stavano combinando le donne in Casa e, nemmeno a dirlo, l’inquadratura si è posata su Perla Vatiero: “Fefe, tiè. Bellina? È un missile oh! Guarda che missile che hai accanto. Ha messo pure 3/4 kili mo eh… Appena esce Perla… Hai visto com’era a Temptation Island? Era un animale eh, da paura veramente”, ha detto Alessio Falsone rivolgendosi a Federico Massaro.

Qui altri commenti da parte di Alessio Falsone, con Sergio D’Ottavi che si lascia scappare una risatina…

Alcune delle considerazioni fatte non sembrano essere per niente piaciute alla mamma di Mirko Brunetti, la quale è intervenuta in difesa di Perla Vatiero con un post nelle storie di Instagram:

“Se fossi un uomo sarei indignato con i miei simili dopo aver ascoltato commenti gratuiti e poco eleganti verso delle donne, come se fossero un oggetto. Ma che messaggio sta passando? Da donna sono veramente disgustata”, ha scritto la signora Marcella sul social network.

Il commento della mamma di Mirko Brunetti

Non sappiamo se l’argomento stasera verrà affrontato in puntata. Ma non è escluso che Mirko Brunetti possa intervenire in difesa di Perla Vatiero per le frasi utilizzate nel parlare della sua fidanzata.