Chi è Perla Vatiero? Età, fidanzato e Instagram

Andrea Sanna | 15 Gennaio 2024

Chi è

Perla Vatiero è tra le protagoniste di Temptation Island 2023 insieme all’ex fidanzato Mirko Brunetti. Cosa sappiamo sul suo conto? In questa scheda scopriamo meglio chi è Perla, qualche informazione su vita privata e lavoro, dove seguirla su Instagram e il percorso fatto nel programma di Canale 5.

Chi è Perla Vatiero

Nome e Cognome: Perla Vatiero

Data di nascita: 1998

Luogo di nascita: Angri (Salerno)

Età: 25 anni

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Professione: Perla è Dottoressa in Scienze Motorie e lavora nel campo e-commerce

Fidanzato: Perla è single

Figli: Perla non ha figli

Tatuaggi: Perla ha alcuni tatuaggi sul suo corpo, sul braccio e fianco sinistro

Profilo Instagram: @perla_vatiero

Perla Vatiero età e biografia

Qual è il cognome di Perla, protagonista di Temptation Island 2023? Sbirciando nella sua biografia sappiamo che il nome per intero è Perla Vatiero.

Conosciamo la data di nascita di Perla di Temptation Island e il suo segno zodiacale? Al momento sappiamo che Perla è nata ad Angri, in provincia di Salerno nel 1998, ma non abbiamo la data completa e di conseguenza non siamo in grado di dirvi quale sia il suo segno.

Non conosciamo nemmeno altezza e peso.

Questi dunque i primi dati della sua biografia. E sulla vita privata?

Vita privata

Soffermiamoci ora sulla vita privata di Perla Vatiero di Temptation Island.

Per quanto riguarda il percorso di studi, dando un’occhiata su Facebook abbiamo scoperto che ha frequentato l’ITC G. Fortunato. Sappiamo poi che è laureata in Scienze Motorie.

Che lavoro fa Perla di Temptation Island? Da quanto è emerso lavora nel campo dell’e-commerce.

È fidanzata o single? Quali altre cose conosciamo sul suo conto? Per 5 anni Perla ha fatto coppia con Mirko. I due hanno convissuto insieme Rieti, città del ragazzo, ma a causa di alcuni problemi di coppia hanno deciso di partecipare a Temptation Island. Nel programma hanno deciso di mettere fine alla loro storia.

Perla nel reality si è fidanzata con il tentatore Igor Zeetti, ma anche questa relazione si è conclusa.

Dove seguire Perla Vatiero: Instagram e social

Vi state chiedendo se c’è modo di poter seguire Perla Vatiero di Temptation Island 2023 su Instagram?

La risposta è sì, anche se al momento il profilo è privato come prevede in questi casi la trasmissione. Conta però quasi 3 mila follower.

La protagonista del reality show di Canale 5 è presente sia sulla piattaforma menzionata, ma anche Facebook dove detiene anche lì un account personale molto seguito.

Non mancano foto di vita privata, da sola o in compagnia di fidanzato e amici.

Perla Vatiero a Temptation Island 2023

Come dicevamo Perla Vatiero è stata insieme a Mirko Brunetti per 5 anni e si è trasferita a Rieti per vivere con lui. Lei ha detto aver rinunciato a tanto per questo.

Negli ultimi due anni di relazione, però, Perla ha trovato Mirko apatico. Quest’ultimo ha sempre dichiarato di averla supportata, anche nei momenti più difficili lontana da casa.

A scrivere a Temptation Island 2023 è stata Perla Vatiero, sperava così come Mirko Brunetti di risolvere, ma così non è stato.

Grande Fratello

Dopo tanto parlare Perla Vatiero fa il suo ingresso al Grande Fratello. Dopo un confronto con l’ex Mirko è diventata una concorrente. Non ha fatto il suo ingresso subito a causa del Covid 19.

Con Brunetti però ha già avuto un faccia a faccia, alquanto pacifico.

I concorrenti del Grande Fratello

L’elenco dei concorrenti del Grande Fratello a partire dalle donne:

Il percorso di Perla al GF

In queste righe vi proporremo invece il percorso di Perla nella Casa del Grande Fratello.

10° e 11° settimana: A seguito del confronto con Mirko, Perla entra nella Casa da concorrente spiazzando tutti. Con il suo ex ha parlato a lungo e l’ha messo in guardia da Greta. Intanto alcuni inquilini hanno mostrato curiosità verso di lei. La vicinanza di Angelica desta sospetti. Nel mentre tra Mirko e Perla la complicità è sempre più intensa e ha provocato varie reazioni dentro e fuori dalla Casa.

12°, 13° e 14° settimana: Perla e Mirko sono sempre più vicini. Lei ha avuto un confronto con Greta in puntata. La stessa è diventata poi concorrente e Perla non l’ha presa benissimo, specie quando l’ha vista confrontarsi con Mirko, è crollata in lacrime. Intanto le due hanno già avuto un primo chiarimento! Ma non sono mancati momenti di incomprensioni tra le parti. Perla ha avuto poi un confronto con Mirko che ha suscitato in lei diversi pensieri.

15° e 16° settimana: Ha espresso le sue sensazioni dopo l’uscita di Mirko e detto ciò che prova e parlato anche del loro rapporto agli inizi della conoscenza. Perla e Mirko si sono rivisti dopo l’eliminazione di lui e hanno avuto modo di ritrovarsi, ma non come coppia, almeno per ora. Intanto Perla sembra ancora poco convinta da Greta, nonostante i gesti carini della Rossetti.

17°, 18° e 19° settimana: Dopo aver festeggiato il compleanno in Casa, Perla ha proseguito la sua esperienza. È sempre più vicina a Garibaldi e il loro rapporto sembra aver attirato l’attenzione. Anche lei nel mirino del web molto spesso per via di alcune esternazioni. Alcune battutine nei confronti della gieffina da parte di parte dei suoi compagni hanno suscitato polemiche sul web. (IN AGGIORNAMENTO)