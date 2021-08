1 Niente influencer al GF Vip 6: parla Signorini

Mentre continuano a rincorrersi le voci sui prossimi concorrenti del GF Vip 6, a parlare in esclusiva a TV Sorrisi e Canzoni è il conduttore Alfonso Signorini, confermato per la terza edizione del reality.

Il presentatore sta lavorando duramente per portare su Canale 5 un cast che non faccia rimpiangere quello dell’amata e tanto discussa quinta edizione. Sebbene non abbia svelato alcun nome, Alfonso Signorini ha raccontato che alcune trattative sono partite da marzo. Dunque appena dopo la fine dello show, il conduttore e la sua squadra si sono messi subito a lavoro per il GF Vip 6.

Il sito di Biccy e Coming Soon hanno raccolto alcune delle sue dichiarazioni, che vi riportiamo qui di seguito:

“Questa è la fase più critica in cui si mette a punto il lavoro maniacale di casting che ho iniziato a fine marzo. Dai personaggi dipende gran parte del successo del programma. Per me è come dipingere un quadro: preparo la tavolozza dei colori, mi diverto a mischiare età, esperienze, tipologie umane… Insomma, quando si accendono le luci dello show il grosso è già fatto”.

Ha detto Alfonso Signorini a Sorrisi. Poco dopo ha anche annunciato come questa volta al GF Vip 6 non vedremo influencer, spiegando il perché di questa scelta:

“Siccome non amo ripetermi e mi piace cambiare registro, niente influencer del mondo digitale. Ho pensato a un nutrito gruppo di ventenni, ragazzi e ragazze, tra loro molto diversi”, ha spiegato a Sorrisi Alfonso Signorini. Il conduttore ha detto qualcosa anche a proposito delle opinioniste del GF Vip 6, ormai confermatissime, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli:

“Dubito che andranno d’accordo. Le ho portate a cena insieme a Roma e ho visto come interagiscono: Adriana è rassicurante, accogliente; Sonia è disincantata, cinica il giusto. Credo che ci sarà un’atmosfera abbastanza elettrica in studio”.

Ha rivelato Signorini. Il GF Vip 6 è pronto a tornare e i rumor sulla nuova edizione non sembrano fermarsi. Nelle scorse ore si è parlato di due volti che potrebbero presto varcare la porta rossa. Continua…