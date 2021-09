1 Casa del GF Vip 6 rinnovata: parla Signorini

Siamo agli sgoccioli. Il Grande Fratello Vip 6 è ormai alle porte. La prossima settimana prenderà ufficialmente il via il GF Vip 6 di Alfonso Signorini. La terza edizione consecutiva del presentatore riserverà ai telespettatori davvero numerosi cambiamenti. Il reality porterà con sé delle importanti novità, a partire dalle opinioniste. Vedremo infatti Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Delle sorprese, però, ce le riserverà anche la casa che accoglierà i concorrenti del GF Vip 6.

A rivelare qualcosina qualche settimana fa è stato Andrea Palazzo, storico capo progetto del programma, che ha spiegato quanto segue:

«Abbiamo giocato a immaginare una sorta di Love Boat, facendo un po’ il verso alla nave dell’amore della celebre serie televisiva arrivata in Italia negli Anni 80. Il terzo dettaglio riguarda la nuova geografia del giardino della Casa. Due luoghi chiave per il gioco e le relazioni tra i nostri Vip. Come sempre scegliamo di non dare troppi dettagli e anticipazioni sulla location e sulla Casa perché vorremmo mantenere il cosiddetto effetto sorpresa per tutti Vip che faranno il loro ingresso in Casa all’inizio di questo loro viaggio.»

Ha detto Palazzo a Chi, senza svelare troppo. Adesso a lanciare qualche spoiler e spiegare più nel dettaglio la nuova casa del GF Vip 6 è Alfonso Signorini. Il conduttore ha concesso un’intervista a TV Sorrisi e Canzoni dove ha spiegato tutte le novità della location di Cinecittà:

«Cos’è la ‘Love Boat’? In realtà è una specie di suite dove potranno stare più persone, non solo una coppia, con tanto di tolda come sul Titanic, cucina, cabina, il ponte della nave e ventilatori per ricreare l’effetto del vento. Poi c’è la zona “meno confortevole”: la stiva della nave, che sarà una sorta di tugurio.»

Così Alfonso Signorini ci ha introdotto nella casa del GF Vip 6. Ma non solo, perché a domanda diretta su ‘come sarà?’ l’abitazione dei nuovi inquilini ha fatto sapere come siano studiate delle precise modifiche per accogliere Manuel Bortuzzo, costretto alla sedia rotelle dopo un colpo di pistola durante un agguato nella periferia di Roma. Continua…