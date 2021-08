1 Cosa cambierà nella location del Grande Fratello Vip 6

Il 13 settembre 2021 dovrebbe riaprire la Casa del Grande Fratello Vip 6 e finalmente cominciamo ad avere le prime anticipazioni e conferme. Le opinioniste, per esempio, ormai è sicuro che saranno Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Inoltre, Andrea Palazzo, storico capo progetto del reality, ha affermato sul settimanale Chi che ne vedremo anche due “popolari”:

Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa. Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente “fuori dal coro” che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa.

Ma non è tutto. Palazzo, infatti, ha anche dichiarato che la location subirà alcuni cambiamenti nell’aspetto. Ecco le sue anticipazioni come riporta anche il sito Blogtivvu:

Abbiamo giocato a immaginare una sorta di Love Boat, facendo un po’ il verso alla nave dell’amore della celebre serie televisiva arrivata in Italia negli Anni 80. Il terzo dettaglio riguarda la nuova geografia del giardino della Casa. Due luoghi chiave per il gioco e le relazioni tra i nostri Vip. Come sempre scegliamo di non dare troppi dettagli e anticipazioni sulla location e sulla Casa perché vorremmo mantenere il cosiddetto effetto sorpresa per tutti Vip che faranno il loro ingresso in Casa all’inizio di questo loro viaggio.

Insomma, non ha voluto rivelare troppi dettagli. Tutto, infatti, deve essere una sorpresa per noi spettatori e per i futuri inquilini. E per quanto riguarda il cast del Grande Fratello Vip 6 cosa ci dobbiamo aspettare? Scopritelo continuando a leggere…