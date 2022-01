1 L’entusiasmo di alcuni concorrenti del GF Vip 6

Dopo la puntata di ieri sera del GF Vip 6, all’interno della quale la preferita del pubblico per la prima volta non è stata Soleil Sorge, abbiamo assistito al crollo di quest’ultima. La gieffina, infatti, si è lasciata andare a un lungo sfogo con Manila Nazzaro. Ha anche espresso la volontà di abbandonare il reality: “Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più. […] Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro“.

Manila ha tentato di consolarla e farle cambiare idea: “Non devi dire queste cose nemmeno per scherzo. Come mai? Perché in questi casi non si molla un ca**o, non devi darla vinta e andiamo avanti“. Vedremo in futuro che cosa accadrà. Nel frattempo, però, alcuni concorrenti hanno espresso il loro entusiasmo e la loro sorpresa per quanto riguarda il risultato del televoto. A parlarne maggiormente sono stati Jessica Selassié, Miriana Trevisan e Gianmaria Antinolfi. Tra loro tre e Soleil, al momento, non ci sono buoni rapporti.

Qui sotto troviamo un breve estratto di ciò che ha affermato, per esempio, Miriana al GF Vip 6. Altri siti, come Biccy, invece trascrivono qualcosa in più:

Quello che è successo è un segnale pazzesco. Lei poi mi ha difeso contro Katia sul discorso della madre… […] Le cose stanno cambiando, guarda come il loro atteggiamento è diverso. Hanno perso il potere che avevano. Anche il fotomontaggio che hanno fatto vedere a inizio puntata dice tanto. Io ero scioccata quando ho visto quella foto di loro tre. La gente avrà capito quello che mi hanno fatto Sole e Katia. Anche se Katia in qualche modo è cambiata in questi giorni. Mi si avvicina e mi parla. Sembra come se mi voglia chiedere perdono a modo suo e questo lo apprezzo. L’altra invece no, zero, la mattina nemmeno mi saluta. Katia con me ha cercato di difenderla e mi ha detto ‘visto Soleil oggi ha lavato tutta casa’ E te credo, è la prima volta che pulisce in 5 mesi.

