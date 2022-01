1 Soleil sorge vuole uscire dal GF Vip

Nella puntata di ieri sera del GF Vip 6 gli spettatori hanno assistito a qualcosa di totalmente inaspettato. Nel momento in cui è stata proclamata la preferita del pubblico, infatti, per la prima volta Alfonso Signorini non ha fatto il nome di Soleil Sorge. Quello che è uscito dalla bocca del presentatore è stato quello di Nathaly Caldonazzo. Le percentuali parlano chiaro. Nathaly è stata preferita dal 63% del pubblico votante, Soleil dal 23% e Carmen Russo dal 14%. Ma a cosa si deve questo cambio di rotta del pubblico?

Secondo quanto si capisce dal web, queste sorprendenti votazioni deriverebbero dalla volontà del pubblico di punire, in qualche modo, le persone vicine a Katia Ricciarelli. Quest’ultima, infatti, nelle scorse settimana è stata accusata dai telespettatori di aver detto parole molto pesanti nei confronti di alcune gieffine, come per esempio Lulù Selassié e Miriana Trevisan. Sarà davvero così? Non lo sappiamo con certezza. Fatto sta che nella notte l’influencer si è lasciata andare a un lungo sfogo. Parlando con Manila Nazzaro ha rivelato di voler abbandonare la Casa. Ecco cosa riporta anche il sito Biccy:

Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più. […] Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro.

Manila, allora, ha tentato di dissuadere Soleil Sorge. Ha provato a farle cambiare idea: “Non devi dire queste cose nemmeno per scherzo. Come mai? Perché in questi casi non si molla un ca**o, non devi darla vinta e andiamo avanti“. Cosa deciderà di fare la gieffina? Lo scopriremo molto presto. Nel frattempo, in queste ore, si è tornato a parlare sui social del suo rapporto con Alex Belli. Continuate a leggere per saperne di più…