La canzone del “Povero gabbiano” arriva anche nella casa del GF Vip (VIDEO)

1 “Povero gabbiano” al GF Vip 6

Da settimane ormai c’è un tormentone che riempie i vari social ed è la canzone “Tu Comm’a Mme” di Gianni Celeste del 1988 meglio conosciuta come “Povero Gabbiano”. Il brano ha totalmente conquistato la Generazione Z e così si è diffusa su Tik Tok con vari video degli utenti ed è arrivato anche su gli altri social. Ma ora è andata oltre il web ed ha raggiunto anche la casa del GF Vip 6.

Nonostante i concorrenti del reality siano lontani dal mondo esterno, non sapendo quindi ciò che accade fuori (tranne ciò che la produzione decide di far sapere loro), gli addetti ai lavori del Grande Fratello ci tengono comunque a coinvolgere i vipponi sui “temi attuali”.

Così, dopo aver fatto sentire loro le canzoni in gara al Festival di Sanremo 2022, hanno mandato in tutta la casa la canzone del “Povero gabbiano”. I vipponi, però, non sembrano aver reagito in modo strano. Probabilmente non si immaginano neanche che ruolo abbia questo pezzo sui social. Ecco il video del momento:

