1 L’indizio sul quinto concorrente del GF Vip 7

In queste ultime settimane Alfonso Signorini sta regalando al pubblico sempre più indizi in merito ai prossimi concorrenti del GF Vip 7. I dubbi sono ancora tanti, così come le ipotesi. Le certezze, però, ad oggi scarseggiano. Si sono fatti i nomi, per esempio, di George Ciupilan e Chadia Rodriguez, per il momento. Smentiti, invece, Max Felicitas, Rita Dalla Chiesa e Federico Fashion Style. Nella giornata di oggi, però, Alfonso ha voluto dare un nuovo indizio a proposito di un altro vippone.

Sul suo profilo Instagram, infatti, ha pubblicato la foto di un pallone da calcio. In sottofondo la canzone “O Sole Mio” interpretata da Luciano Pavarotti. Sopra la palla, invece, la scritta: “Guardate cosa si è dimenticato il quinto concorrente del GF”. Frase seguita da due emoticon che fanno la linguaccia. Di chi si potrebbe trattare? Le prime indiscrezioni arrivano da Deianira Marzano. L’influencer, infatti, ha fatto il nome di Diego Armando Jr., figlio del grande calciatore. In un’immagine tiene in mano un pallone uguale a quello postato dal conduttore del reality.

Ma sarà davvero così? Altri nomi che girano sul web sono quelli di Walter Zenga e Ciro Ferrara. Solo il tempo ce lo dirà. Per adesso si tratta solo di indiscrezioni che dovranno essere confermate o smentite dall’annuncio del cast completo del GF Vip 7. Staremo a vedere che cosa accadrà. Nel frattempo andiamo a scoprire altri nomi di Vip che sicuramente non faranno parte della nuova edizione. Ecco di chi stiamo parlando, come riportato anche da TVBlog:

Guendalina Canessa non parteciperà al Grande fratello vip 7. Il secondo nome del terzetto odierno è quello di uno sportivo, avvenente uomo prestato ai riflettori della nostra televisione generalista e anche imprenditore nel campo del vino. Stiamo parlando di Leonardo Tumiotto, divenuto popolare grazie alle sue imprese in vasca, prima fra tutte la semifinale degli Europei del 2005. Terzo ed ultimo nome di questa seconda tornata dei “non concorrenti” del Grande fratello vip 7 è quello della cantante Fiordaliso.

