1 Le smentite al GF Vip 7

Chi sarà presente al GF Vip 7? Non lo sappiamo con certezza. Ma chi non ci sarà, invece, potrebbe già essere più chiaro, almeno per quanto riguarda le varie indiscrezioni. In questi giorni, infatti, sono stati smentiti tre nomi, ovvero Max Felicitas, Rita Dalla Chiesa e Federico Fashion Style. Inoltre anche Chadia Rodriguez ha detto che non parteciperà al reality.

TvBlog, però, oggi ha aggiunto altri tre nomi che si vociferavano nelle scorse settimane. Andiamo a leggere che cosa ha scritto il portale:

“Guendalina Canessa non parteciperà al Grande fratello vip 7. Il secondo nome del terzetto odierno è quello di uno sportivo, avvenente uomo prestato ai riflettori della nostra televisione generalista e anche imprenditore nel campo del vino. Stiamo parlando di Leonardo Tumiotto, divenuto popolare grazie alle sue imprese in vasca, prima fra tutte la semifinale degli Europei del 2005.

Ma il balzo vero e proprio di popolarità è arrivato con la sua partecipazione al varietà di Rai2 L’isola dei famosi condotto da Simona Ventura, carriera televisiva che poi è proseguita subito dopo sulla stessa rete chiamato a Mattina in famiglia. Leonardo Tumiotto non ci sarà al Grande fratello vip 7. Terzo ed ultimo nome di questa seconda tornata dei “non concorrenti” del Grande fratello vip 7 è quello della cantante Fiordaliso“.

In queste ore, però, si è fatto strada un nome che potrebbe arrivare nella casa del GF Vip 7. Si tratta di un ex gieffina in coppia, questa volta, con un amico influencer:

Che la vulcanica e ironica contessa faccia impennare gli ascolti non è un segreto per Alfonso Signorini e per gli autori del GF Vip. Si dice che la Patrizia de Blanck potrebbe entrare come concorrente unico con il suo caro amico influencer ventenne Lorenzo Castelluccio che vanta molti follower su Instagram, rubrichista fisso su Rai Isoradio nel programma “L’autostoppista” di Igor Righetti. Fu proprio Signorini, durante un’ospitata della de Blanck nel dicembre scorso al GfVip6, a chiederle in diretta di tornare nella casa come concorrente. Con una novità del genere lo spettacolo pirotecnico sarebbe assicurato.

Continua…