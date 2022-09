1 Ginevra si lamenta con Amaurys

Piccoli diverbi nella Casa del GF Vip 7, a poche ore dal suo inizio. Protagonisti questa volta Amaurys Perez e Ginevra Lamborghini. L’episodio si è verificato poco dopo il prime time di ieri sera, dove abbiamo assistito all’ingresso dei primi vipponi. Ma cosa è accaduto con esattezza?

Esattamente come gli altri anni, il bagno della Casa del GF Vip 7 ha una doppia entrata e una di queste dà direttamente alla stanza da letto. Nella toilette in quel preciso istante era presente Amaurys Perez. Improvvisamente Ginevra Lamborghini si è avvicinata alla porta e ha cominciato a lamentarsi con lui e bacchettarlo:

“Hai finito? C’è una puzza qua fuori, ma davvero. Però dai eh”, ha affermato Ginevra Lamborghini mentre faceva cenno con la mano, per sottolineare l’odore sgradevole. Sempre l’influencer del GF Vip 7 ha aggiunto ancora: “Ma che hai mangiato?”. Le altre ragazze presenti in stanza sono scoppiate a ridere dopo questa esclamazione da parte della gieffina.

“Baby, tocca che ti fai una lavanda però eh. Mi hai capito, tesò. Che cosa hai fatto in questi giorni?”. Amaurys ha tentato di giustificarsi e difendersi in qualche modo, ma Ginevra è parsa davvero poco convinta delle sue parole, mentre ha continuato a ridacchiare con Nikita Pelizon. Qui di seguito il video di ciò che vi abbiamo appena raccontato…

Non Ginevra che si lamenta della puzza e chiede ad Amaurys che ha mangiato aiutatemi 💀💀 #gfvip pic.twitter.com/0LCxhqMdRk — D. (@boccatadansia6) September 20, 2022

Non è ben chiaro cosa dica Amaurys per giustificarsi, ma quel che è certo è che Ginevra non le manda di certo a dire. Questo lascia pensare dunque che in futuro potrebbe essere uno degli elementi che potrebbero innescare una discussione anche per una piccolezza. O forse no. Ma d’altronde è un po’ ciò che richiede il pubblico per potersi intrattenere durante la diretta h 24 del GF Vip.

Ma chi sono tutti i concorrenti che hanno già varcato l’ormai celebre Porta Rossa del GF Vip 7. Facciamo un piccolo recap sulla prima parte di vipponi che vivono nella Casa…