Il debutto del GF Vip 7 potrebbe slittare di qualche giorno? Ecco il motivo e quando potrebbe andare in onda

1 Il GF Vip slitta di qualche giorno?

Oggi siamo venuti a conoscenza del fatto che Uomini e donne non partirà con la messa in onda nella nuova stagione lunedì 19 settembre, ma martedì 20. Il motivo è legato ai funerali della Regina Elisabetta II d’Inghilterra che si svolgeranno lunedì appunto. Ma anche altri programmi, come il GF Vip 7, potrebbero non andare in onda e slittare.

L’orario previsto per il funerale è le 12 in Italia, quindi le varie TV (compresa Canale 5) seguiranno la diretta e faranno anche degli speciali. Si vocifera che Mediaset possa aver scelto Silvia Toffanin per questo evento importante. È quindi comprensibile il cambio di programma nel pomeriggio di Canale 5.

Ma perché disturbare anche il GF Vip 7? In realtà non ci sono notizie ufficiali, ma sul web stanno parlando di questa eventualità. Il motivo è molto semplice e cioè che, vista l’importanza della Regina Elisabetta, è possibile che Mediaset per quella sera possa mandare in onda uno speciale dedicato proprio a lei. A questo punto la puntata slitterebbe direttamente a giovedì 22 settembre (giorno già previsto per la messa in onda del secondo appuntamento settimanale).

Come detto sono solo supposizioni degli utenti web e probabilmente non sarà così. Infatti è già stato annunciato che il GF Vip non cabierà la sua programmazione nemmeno nel periodo in cui si svolgeranno i Mondiali di Calcio tra novembre e dicembre. Anche perché la Nazionale italiana non parteciperà quest’anno, quindi non ha senso cambiare i programmi delle altre emittenti. Ecco che quindi ci risulta difficile credere che Mediaset possa rimandare l’esordio del reality per i funerali della Regina quando già farà una diretta molto lunga nel pomeriggio.

In ogni caso, appena avremo altre informazioni, ve le daremo. Intanto vediamo quali sono le ultime news sul reality…