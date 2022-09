1 La nuova data di Uomini e Donne 2022/2023

La nuova edizione di Uomini e Donne è alle porte. Maria De Filippi è pronta a tornare con tante storie d’amore provenienti dal Trono Classico e da quello Over. I telespettatori si aspettavano di vedere il dating show a partire da lunedì 19 settembre. Le cose, però, sono cambiante. A rivelarlo ci ha pensato il profilo Twitter della trasmissione, rivelando che la messa in onda della prima puntata avverrà martedì 20 settembre. Il motivo? Lunedì si terranno i funerali della Regina Elisabetta e Canale 5 li seguirà in diretta con un’edizione speciale del TG5.

Il pubblico, quindi, dovrà solo avere un po’ di pazienza in più. Nel mentre, però, sono arrivate già diverse succose anticipazioni. Si è parlato, infatti, di una rissa sfiorata tra due Cavalieri del Trono Over:

La puntata inizia con un Tina VS Pinuccia. Successivamente al centro dello studio siede Ida con un nuovo corteggiatore con il quale è uscita. E ne tiene anche un altro. Poi con Riccardo (nella scorsa registrazione c’è stato uno scontro tra lui, Ida e Gemma) ne segue una discussione. Tra Riccardo e questo nuovo corteggiatore si sfiora la rissa. Successivamente Maria fa stringere la mano ai due. Momento Ida e Riccardo: Maria dice che se Riccardo ha detto che lei è ancora innamorata di lui, qualcosa di vero deve esserci. Fa elencare a Ida i pregi di Riccardo e lui si commuove. Roberta ha deciso di accettare la proposta di Alessandro e stasera usciranno a cena.

Per quanto riguarda, invece, il Trono Classico: “Ieri si è parlato del Trono Classico per i ragazzi. Hanno fatto vedere le esterne che entrambi i Federico hanno fatto con le rispettive corteggiatrici. Federico N. ha mandato via una corteggiatrice, poi sono scese nuove ragazze e ne ha tenuta una“. Le notizie continuano…