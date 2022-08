1 Ex di Temptation Island al GF Vip 7

Manca poco più di un mese alla prossima edizione del GF Vip 7 e di giorno in giorno si susseguono nomi sui possibili vipponi pronti a mettersi in gioco nel longevo reality di Canale 5. In queste ore, nel mentre, sono spuntati altri due nomi. Personaggio che arrivano dal mondo di Temptation Island e che, con le loro storie hanno fatto davvero molto discutere.

A dare la notizia dei papabili concorrenti è Investigatore Social sulla propria pagina Instagram. Ecco quanto si apprende a riguardo: “Valeria Liberati e Luciano Punzo, ex Temptation Island, probabilissimi concorrenti del Grande Fratello Vip”. I due sono hanno fatto parte entrambi delle recenti edizioni del reality ed in modo differente hanno davvero diviso il pubblico, tra chi ha apprezzato il loro modo di essere e chi, invece, ha avuto più di qualche cosa da ridire.

La notizia sul GF Vip 7 – storie di Investigatore Social

Secondo questo pettegolezzo, però, sembrerebbe che Alfonso Signorini sia rimasto colpito dai due e per tale ragione li vorrebbe con sé al GF Vip 7. Chiaramente si tratta di un gossip come tanti altri e non vi è assoluta certezza riguardo questa notizia. Non è escluso, però, visti i tanti nomi spuntati in queste settimane, che anche Valeria Liberati e Luciano Punzo possano varcare la Porta Rossa di Cinecittà.

A oggi l’unico concorrente ufficiale del GF Vip 7 è Giovanni Ciacci. Vedremo chi saranno tutti gli altri nei prossimi giorni o settimane. Intanto sembrerebbe che qualcuno abbia preferito una trasmissione di Rai 1 anziché il programma condotto da Signorini. Andiamo a rivedere di chi si tratta…