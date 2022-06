1 Guendalina Canessa va al GF Vip 7?

Il GF Vip 7 è ancora abbastanza lontano, la data di inizio infatti è stata fissata per il 19 settembre 2022. Si sta, però, pensando al cast della nuova edizione. Tra i tanti rumor ne è spuntato uno nuovo. Questo parla della presunta prima concorrente ufficiale del reality. A riferirlo in anteprima è stato il sito MondoTV24, come riporta anche Blogtivvu. Ecco cosa scrive il portale:

Tramite nostre fonti possiamo comunicarvi il nome del primo concorrente ufficiale, si tratta di Guendalina Canessa. I nostri informatori ci hanno spoilerato che l’influencer avrebbe raggiunto l’accordo con la produzione. Abbiamo pertanto il primo nome certo, vi daremo notizia appena arriveranno altre comunicazioni su ulteriori nuovi inquilini.

Ecco, perciò, che Guendalina Canessa sarebbe stata scelta come prima vippona a varcare la nota porta rossa durante il GF Vip 7. Sarà davvero così? Non possiamo saperlo con certezza. Ne sapremo di più prossimamente quando verrà ufficializzato il cast da Alfonso Signorini stesso. Di solito, infatti, oltre a qualche indiscrezione non si sa mai nulla di più specifico. Ad ogni modo, per una che potrebbe arrivare, un altro sarebbe fuori dai giochi. Stiamo parlando di Federico Fashion Style, la cui partecipazione sarebbe saltata:

Era con un piede nella Casa Federico Fashion Style… ma secondo gli ultimi rumors l’hai e Style che quest’anno ha partecipato a ‘Ballando con le stelle’ e come giudice a ‘La pupa e il Secchione’ rischiando una forte sovraesposizione mediatica; si ritroverebbe senza una trasmissione. Anche del suo special Bus su Real Time se ne sono perse le tracce. Troppe luci delle telecamere non hanno giovato al simpatico Federico di Anzio? Noi speriamo di no.

Un altro personaggio noto al pubblico, un ex di Belen Rodriguez, sarebbe con un piede dentro la casa del GF Vip 7. Ma andiamo a scoprire la presunta reazione della showgirl…