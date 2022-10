1 Loredana Bertè sull’eliminazione di Elenoire dal GF Vip 7

Ieri sera nel corso della diretta GF Vip 7 abbiamo assistito all’eliminazione di Elenoire Ferruzzi. Come in molti sapranno in questi ultimi giorni l’influencer ha fatto affermazioni gravissime su Nikita Pelizon, assumendo anche atteggiamenti molto duri. A quel punto sui social si è scatenata una lunga polemica e gli autori del reality hanno così deciso di prendere dei seri provvedimenti. Elenoire è dunque finita a un televoto flash ed è stato il pubblico a decidere le sorti della Vippona. Col 90% dei voti però i telespettatori hanno deciso di non dare una seconda occasione alla Ferruzzi, che ha così lasciato immediatamente la casa.

Poco fa come se non bastasse a commentare l’eliminazione di Elenoire dal GF Vip 7 è stata Loredana Bertè. Come ben sappiamo la cantante ha vissuto in prima persona questo delicato tema, e così sui social ha fatto un doveroso sfogo. Queste le sue dichiarazioni:

“Nel 2022 assistere ancora a persone che ne accusano delle altre di “portare sfiga” è inaccettabile sotto ogni punto di vista. Grazie ad Alfonso Signorini e al Grande Fratello Vip per avere preso una posizione decisa e messo in nomination questa persona, e al pubblico per averla eliminata. Questi atteggiamenti non sono accettabili, le parole sono armi, feriscono e possono uccidere, impariamo a usarle di conseguenza”.

Nel mentre dopo la fine della diretta del GF Vip 7 sono aumentate le tensioni tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Già in puntata i due hanno avuto una discussione, che è poi proseguita durante la notte. La schermitrice ha così affermato di voler interrompere la conoscenza col celebre volto di Forum. Ma andiamo a rivedere quello che è accaduto.