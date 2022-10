Elenoire Ferruzzi lascia il GF Vip 7

Serata intensa quella di stasera al Grande Fratello Vip 7. Elenoire Ferruzzi è stata infatti eliminata dal reality show a seguito di un televoto flash. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Come sappiamo in queste settimane l’influencer ha speso durissime e gravissime parole verso Nikita Pelizon con la quale non ha mai avuto un bel rapporto. Ma non solo. Il tutto è culminato in un fortissimo gesto che ha letteralmente scatenato il web. Elenoire ha infatti sputato a terra dopo il passaggio di Nikita e a quel punto in molti hanno chiesto la sua squalifica dalla casa.

Questa sera così lo stesso Alfonso Signorini ha ripreso duramente la Ferruzzi per quanto ha accaduto e ha letto il provvedimento disciplinare che gli autori hanno preso nei suoi confronti. L’influencer è così finita a un televoto flash, ed è stato dunque il pubblico a decidere le sorti della Vippona.

A quel punto i telespettatori hanno fatto la loro scelta: Elenoire Ferruzzi è ufficialmente eliminata dal Grande Fratello Vip 7 con percentuali bulgari. Il 90% del pubblico ha infatti votato per l’uscita dell’influencer, che ha così lasciato immediatamente la casa.

Il pubblico ha deciso che Elenoire deve immediatamente abbandonare la Casa. #GFVIP pic.twitter.com/1nsPvTnAuq — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 27, 2022

Senza dubbio nei prossimi giorni Elenoire tornerà sui social e avrà modo di dire la sua. Non resta che attendere dunque per scoprire quello che accadrà.

