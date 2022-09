1 Luca Salatino del GF Vip 7 in lacrime

Anche se sono passate solo poche ore dall’ingresso di (quasi) tutti i concorrenti nel GF Vip 7, c’è già chi sente la mancanza delle persone care che stanno fuori. Stiamo parlando, per esempio, di Luca Salatino. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, si è mostrato in lacrime davanti alle telecamere mentre si trovava in giardino. In compagnia di Antonino Spinalbese ha affermato: “Mamma, quanto mi manca. Però, capito? Un pochettino la sentivo“.

Antonino gli dice che non si aspettava che Luca fosse così e lui chiede: “Ti aspettati più tosto?“. Poi continua:

Deve passare un po’ di tempo. Io sono uno che realizza subito. Il bello è che vuol dire che sei innamorato, hai capito? Quindi magari, questa cosa che tu senti addosso… Cioè, magari l’ho aspettata tanto, capito? Quindi il dolore… Dolore, non è che sto andando in guerra… Però quando mi sveglio che on la trovo o quando devo andare a dormire mi manca un botto.

Antonino chiede, allora, all’altro concorrente del GF Vip 7: “Lei è felice di saperti qua?“. La risposta: “Sì, anche perché sa che è un’esperienza che ci lega ancora di più. Un’esperienza che è per me, per noi“. Il consiglio che gli ha dato Spinalbese è stato:

L’importante è che tu non ti rovini la giornata. è bello soffrire, soprattutto d’amore. Sarebbe meglio non soffrire, ma è una bella cosa. Tu immaginati, dall’altra parte, le stai dando un regalo questa mattina e lo trovo romantico. Però non ci fare l’abitudine.

