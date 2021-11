Chi è Luca Salatino di Uomini e Donne? Età e Instagram

Ecco tutto quello che sappiamo su Luca Salatino, corteggiatore di Uomini e Donne dal 2021. Età, altezza, Instagram e dove lavora.

Chi è Luca Salatino

Nome e Cognome: Luca Salatino

Data di nascita: febbraio 1992

Luogo di Nascita: Roma

Età: 29 anni

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: 75 kg

Segno zodiacale: Acquario

Professione: chef e pugile

Famiglia: è figlio unico

Tatuaggi: nessun tatuaggio visibile

Profilo Instagram: @luca__salatino

Luca Salatino età, altezza e biografia

Chi è Luca Salatino, corteggiatore di Uomini e Donne 2021, e la sua data di nascita? Sappiamo che il ragazzo nasce a Roma nel 1992. La sua età, di conseguenza, è quella di 29 anni. Ha, inoltre, un’altezza pari a 1 metro e 80 centimetri e un peso di circa 75 kg.

Dei suoi genitori sappiamo che la madre e il padre, di cui porta lo stesso cognome, sono separati. Con lei ha un rapporto speciale e lo ha raccontato in un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne.

Ha rivelato, infatti, che è molto importante per lui, sempre vicini in qualsiasi momento difficile che hanno incontrato. Anche quando hanno combattuto contro la depressione. La ritiene la sua complice e le racconta sempre ogni cosa.

Carriera

Dove lavora, però, Luca Salatino e qual è la sua carriera? Il corteggiatore di Uomini e Donne fa lo chef in un ristorante che si chiama Pro Loco di Trastevere, ubicato sempre nella Capitale.

Inoltre ha una grande passione anche per il la boxe, infatti, è anche un pugile, come si può vedere dai suoi profili social. Qualcuno, inoltre, potrebbe pensare che faccia anche il produttore musical, ma in realtà non è così.

Anche se il suo nome, infatti, viene associato a Fedez, si tratta di un diverso Luca Salatino, il cui nome d’arte è JT ed è nato a Catanzaro nel 1986.

Vita privata

Della vita privata di Luca Salatino, sotto il punto di vista sentimentale, sappiamo quando ha dato il primo bacio. Aveva 13 anni e si trovava a Napoli, a Baia Domizia, con una ragazza del posto. Quando si innamora si capisce dai suoi occhi, da come guarda l’altra persona e da come parla.

Ha, inoltre, rivelato quante volte si è innamorato. Ha affermato che è successo soltanto una volta. Non l’ha più detto in modo da non confondere l’infatuazione con qualcosa di più importante. Dice, inoltre, che l’amore si vede nei momenti di difficoltà. Nel suo caso, infatti, il più delle volte era solo, appunto, infatuazione.

Nella sua vita, inoltre, il corteggiatore di Uomini e Donne 2021 Luca Salatino ha affrontato la depressione a causa di un’operazione alla schiena che non gli ha permesso di camminare per nove mesi. Oggi sta bene. Andiamo, quindi, a vedere dove seguirlo sui social…

Dove seguire Luca di Uomini e Donne: Instagram e social

Tramite i profili social di Luca Salatino scopriamo che è un pugile ed è una passione che si porta dietro da anni. Grazie soprattutto a Instagram, infatti, vediamo ricaviamo anche altre informazioni.

Come il già discusso rapporto con la famiglia, ma anche i piatti che ha creato nel ristorante in cui lavora, come per esempio la pasta alla carbonara, il suo cavallo di battaglia, con la quale è finito su Gambero Rosso e molto altro.

Purtroppo non lo troviamo né su Facebook né su Twitter. Andiamo, ora, a vedere la sua esperienza a Uomini e Donne…

Luca Salatino a Uomini e Donne

Luca Salatino è uno dei corteggiatori di Uomini e Donne scelto da Roberta Ilaria Giusti. Questa, infatti, si sta destreggiando tra la conoscenza con lui e Samuele Carniani.

Il suo carattere schietto e diretto, così come la sua simpatia, ha colpito subito la tronista così come gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari. Ma andiamo subito a vedere il suo percorso nel programma…

Il percorso di Luca a Uomini e Donne 2021

Il percorso di Luca Salatino a Uomini e Donne 2021 si distingue per la sua frequentazione con la tronista Roberta Ilaria Giusti. I due sono usciti spesso in esterna mostrando grande complicità.

La loro storia continua tra alti e bassi. Si scambiano anche un bacio e Roberta con lui si lascia andare. Peccato, però, che poco tempo dopo lei si avvicina al corteggiatore Samuele, con il quale scatta un bacio. Luca si risente molto di questo evento.

Minaccia, perciò, di lasciare lo studio ed esce in lacrime con Roberta che gli va dietro. Il pubblico si è domandato se lo avrebbe rivisto. Alla fine, infatti, Luca Salatino torna a Uomini e Donne. Vedremo, ora, se sarà la scelta finale della tronista.

(IN AGGIORNAMENTO)

