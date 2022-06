GF Vip 7, negati i rumor su due presunti concorrenti ufficiali e gli opinionisti

1 Negati presunti concorrenti e opinionisti

Si continuano a rincorrere le notizie sulla prossima edizione del GF Vip 7, in programma dal 19 settembre su Canale 5. Alfonso Signorini e la sua squadra di lavoro stanno studiando le giuste strategie e un cast che sia in grado di non far di certo rimpiangere i precedenti, visto il successo ottenuto (specialmente con la quinta edizione).

In questi mesi, sebbene il reality si sia concluso il 14 marzo 2022, si continua a parlare dei prossimi concorrenti del GF Vip 7 e di chi varcherà la posta della Casa più spiata d’Italia. Tra chi si candida, rumor vari e dubbi, arrivano anche delle importanti smentite. Nuovo TV aveva annunciato la presenza di Gemma Galgani e del suo ex Giorgio Manetti, ma Pipol TV su Instagram ha smentito la possibilità di vederli nel programma di Canale 5: “Gemma Galgani resterà a Uomini e donne. Giorgio non è previsto in nessun reality”.

Ma non è finita qui. Sempre Pipol TV ha negato anche la possibilità di vedere i seguenti personaggi nel ruolo di opinionisti: “Morgan, Amanda Lear, Malgioglio, Katia Ricciarelli e soprattutto Hearher Parisi, non commenteranno il GF Vip”.

Katia Ricciarelli, tra l’altro, ha rilasciato un’intervista al settimanale Mio, dove ha fatto sapere al pubblico la verità sul suo presunto ruolo di opinionista al GF Vip 7: “Signorini mi ha detto che sarebbe bello avermi come opinionista. Non era, però, una richiesta ufficiale. Non mi interessa farlo”. Per lei si tratta di un’esperienza ormai definitivamente chiusa e che, solo pochi mesi fa l’ha vista concorrente e le ha provocato davvero forti emozioni.

Se c’è chi smentisce, c’è chi invece come Antonino Spinalbese conferma l’interesse da parte del GF Vip 7 nei suoi confronti. Continua…