1 Pamela Prati al GF Vip 7

Qualche mese fa aveva iniziato a diffondersi il rumor secondo il quale Pamela Prati sarebbe potuta essere una concorrente del GF Vip 7. Il tutto era partito proprio da una sua speranza. Tutti ricordiamo la partecipazione anni fa al reality e al modo in cui decise di andarsene dal reality. Oggi, però, dice di essere una persona diversa:

So che c’è un forte desiderio da parte del pubblico di rivedermi lì e, se dovesse accadere, io ne sarei felicissima. Adesso sono una donna libera e riuscirei a vivere meglio l’esperienza del GF Vip. Oggi potrei finalmente mostrare una Pamela diversa.

A quanto pare non si trattava soltanto di indiscrezioni. Pamela Prati sembra che sarà davvero una concorrente del GF Vip 7. Ad affermarlo ci ha pensato sul suo profilo Twitter Giuseppe Candela. Il giornalista, infatti, ha affermato: “Pamela Prati è una concorrente del Grande Fratello Vip, lo annuncia in un’intervista al settimanale Chi“. In un secondo post ha quindi inserito la copertina del prossimo numero in cui si legge: “Pamela Prati. Salgo sul taxi e vado al GFVIP“.

Una vera e propria conferma, quindi, che si va ad aggiungere a quelle che già sapevamo. Da tempo, infatti, abbiamo compreso che Giovanni Ciacci varcherà la porta rossa. Accanto a loro anche Wilma Goich. Proprio su Ciacci si è tornato a parlare nella giornata di oggi. Signorini, infatti, in un’intervista ha spiegato perché lui è stato il solo dichiarato con così largo anticipo. E la ragione è la sua sieropositività:

Nessuno si è tirato indietro. Sono voluto uscire per tempo con questa tematica proprio per garantire la massima libertà di scelta ai concorrenti. Per fortuna tutti hanno capito che non c’è ragione di avere paura.

Andiamo a rivedere cosa aveva detto il diretto interessato in merito. Continuate a leggere…