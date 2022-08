1 Wilma Goich sarà al Grande Fratello Vip 7?

Mancano soltanto tre settimane alla partenza ufficiale del Grande Fratello Vip 7, e finalmente tutto è pronto per la nuova edizione del reality show, che anche stavolta sarà condotto da Alfonso Signorini. Attualmente c’è ancora molto mistero sul cast di Vipponi che varcheranno la porta rossa, tuttavia a breve gli autori inizieranno a confermare i primi nomi. In queste ore nel mentre a rilasciare una lunga intervista al settimanale Nuovo Tv è stata Wilma Goich, che secondo le indiscrezioni dovrebbe far parte del cast del reality. La cantante ha così parlato della possibilità di partecipare alla trasmissione, svelando di aver avuto dei contatti con la produzione. Queste le dichiarazioni della Goich, riportate da Il Sussidiario:

“Allora come oggi a frenarmi è il pensiero di lasciare mio nipote Gianlorenzo da solo. Per lui ero già un punto di riferimento, ma da quando è venuta a mancare sua madre, la sua nonna lo è diventata ancora di più. Ora ci siamo nuovamente parlati, ma non c’è nulla di definitivo. Diciamo che dipende più da me che dalla produzione”.

Ma quali sono secondo Wilma Goich le difficoltà più grandi che potrebbe affrontare al Grande Fratello Vip 7? Ecco cosa svela lei:

“Credo che per me non sarebbe facile trovarmi in mezzo a tutto quel disordine. Per non parlare, poi, della scarsa pulizia che ho notato. La cosa più difficile, però, sarebbe senza dubbio quella di condividere lo stesso tetto con così tanti sconosciuti. È come tornare indietro nel tempo a quando era bambina e trascorrevo le mie vacanze in colonia. Qui, però, c’è una grande differenza: quando si è piccoli si ride e si scherza per tutto mentre quando si è adulti decisamente lo si fa molto meno”.

Non resta che attendere dunque per scoprire se davvero Wilma Goich farà parte del cast del Grande Fratello Vip 7. Nel mentre qualche giorno fa a svelare di aver rifiutato il reality è stata un’ex Vippona. Andiamo a rivedere di chi parliamo.