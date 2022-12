NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Dicembre 2022

GF Vip 7

Le statuine dei Vipponi del GF Vip 7

Tempo di festeggiare il Natale nella casa del GF Vip 7, e come ogni anno i Vipponi hanno addobbato l’appartamento in cui vivono da ormai diversi mesi. Poche ore fa come se non bastasse è arrivata una piacevole sorpresa per i concorrenti.

Gli autori hanno infatti inviato al gruppo le statuine del presepe che raffigurano i Vipponi stessi.

Le immagini delle statuine hanno così fatto il giro del web, e in alcuni casi non sono mancati i commenti ironici del web.

Andiamo a scoprirne alcune.

Le statuine di Antonella Fiordelisi e di Edoardo Donnamaria

Tra le statuine più chiacchierate ci sono quelle di Antonella Fiordelisi e di Edoardo Donnamaria.

I due Vipponi solo nelle ultime ore hanno chiarito le incomprensioni degli ultimi giorni e tra loro sembrerebbe essere tornato il sereno.

Ma andiamo avanti.