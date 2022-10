1 Tre nuovi presunti ingressi al GF Vip 7

Dopo l’indiscrezione secondo la quale nel reality potrebbe entrare Oriana Marzoli, si aggiunge il rumor in base al quale potrebbero esserci altri tre nuovi ingressi al GF Vip 7.

Tra questi nomi che stiamo per riportarvi ci sono un ex naufrago de L’Isola dei Famosi e un ex tronista di Uomini e Donne.

A lanciare la possibilità ci ha pensato Deianira Marzano sui suoi profili social.

Cominciamo subito…