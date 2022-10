1 Oriana Marzoli, presto al GF Vip, protagonista di una rissa

Stando alle ultime indiscrezioni sul GF Vip 7, prossimamente dovremmo vedere dentro la Casa più spiata d’Italia Oriana Marzoli. Si tratta di un’attrice e influencer venezuelana che sui social conta oltre 2 milioni di follower. Lei è stata già protagonista di diversi reality show. Tra questi possiamo, per esempio, citare il Gran Hermano Vip, Amor y prueba, ¿Volverías con tu ex? e Doble Tentacion. Oggi parliamo proprio di quest’ultima trasmissione e delle varie liti che ha avuto con un’altra concorrente. Stiamo parlando di litigi che hanno rischiato di diventare delle vere e proprie risse.

Se me la eliminate prima che farà un casino simile anche in Italia veramente vado di matto #gfvip pic.twitter.com/Zj828sUxuV — giov🍃 (@saziato_) October 29, 2022

Qui sopra possiamo vedere lo spezzone di un filmato. Oriana e l’altra concorrente si lanciano frecciatine e si fanno il verso l’una all’altra. A un certo punto la bionda fa un gesto con i capelli voltandosi e la mora la tira cercando di fermarla. L’inquadratura si stacca su altri concorrenti seduti a tavola che, sentendo le urla, si alzano e vanno a vedere. Gli altri lì presenti, invece, cercano di frenare la concorrente mentre Oriana rimane ferma a bocca aperta per il gesto.

La concorrente mora sembra una furia e le persone intorno a lei le dicono di calmarsi. A questo punto Oriana si avvicina per passare e andarsene ma la ragazza con cui stava litigando le va incontro ma viene bloccata una seconda volta mentre le urla arrivano da tutte e parti. I commenti su Twitter si sprecano. In molti sono ansiosi di vedere Oriana al GF Vip 7, se è vero che entrerà. Per il momento, infatti, ricordiamo che si tratta solo di un’indiscrezione.

Tra i commenti leggiamo: “Se me la eliminate prima che farà un casino simile anche in Italia veramente vado di matto” o ancora: “LEI. Il devasto che stavo aspettando” oppure: “Lei ha già la squalifica in tasca, ma speriamo che crei il devasto prima di allora“. Vedremo cosa accadrà. Le notizie proseguono…