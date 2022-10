1 Urla poco carine per Antonino Spinalbese fuori dal GF Vip 7

Dentro la Casa del GF Vip 7 i vipponi si stanno adoperando per la festa di Halloween. Verrà infatti organizzato un party per la notte horror e quindi stanno anche riempiendo la casa di zucche intagliate. Proprio di una di queste si stava occupando Antonino Spinalbese questo pomeriggio in giardino.

E mentre lui era tutto intento ad intagliare il pubblico ha notato che sono arrivate delle urla da fuori la Casa, come spesso avviene. Hanno quindi pubblicato il video del momento sui social e si è acceso il dibatitto su cosa sia stato detto. Sì perché, con la musica alta che proveniva da dentro la Casa, non si capiscono molto le voci dall’esterno.

Raga riuscite a capire cosa hanno urlato ? #gintonic pic.twitter.com/N6WtMWYHRJ — tina salatina🤙🏼 (@ilybej) October 29, 2022

Come si nota, non si sente benissimo, magari indossate delle cuffiette per capire le parole. Comunque su Twitter tutti gli utenti stanno dicendo che il messaggio era proprio per Antonino Spinalbese. E in particolare, questa persona fuori dalla Casa, gli avrebbe urlato: “Antonino fermati, stai facendo una figura di m***a!”.

Se queste sono le parole esatte non lo sappiamo, perché appunto si sentono molto male. Però quasi tutti gli utenti stanno riportando quella frase. Frase che probabilmente è riferita a quanto successo stanotte. Ecco di cosa stiamo parlando…