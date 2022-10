1 Giaele De Donà e Antonino Spinalbese sotto le coperte

In camera da letto Giaele De Donà e Antonino Spinalbese hanno deciso di isolarsi dal resto del gruppo e concedersi un po’ di tempo insieme, sotto le coperte. “Hai paura di stare da solo con me?”, l’ha provocato lei quando si sono ritrovati molto vicini. L’imprenditore ha riso di gusto per poi invitarla a mettersi anche lei comoda. Tra una battuta e un’altra lei è certa che presto il ragazzo cederà ai sentimenti e si lascerà andare, è solo questione di tempo.

Non sono mancate risate, poi il silenzio scelto da Antonino Spinalbese. Fino a che lui e Giaele De Donà non hanno agito indisturbati tra le coperte. I due inizialmente si concedono carezze e qualche coccola (CLICCA QUI PER IL VIDEO). Incomprensibile invece ciò che è successo nel momento in cui con il piumone hanno cercato di eludere le telecamere. In quel momento si sono visti dei movimenti sospetti e unica cosa certa sembrano essere le mani di Giaele, che si vedono fuori dalle coperte.

Per il resto a un certo punto si avverte un bisbiglio. I più sono certi che uno dei due abbia detto “fai piano”. Ma ecco le immagini…

Come potete vedere anche da questo video qualche movimento sospetto tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese effettivamente c’è, ma non è chiaro se ci sono state solo carezze o se è successo anche dell’altro. Insomma al momento solo dubbi e domande.

giaele ed antonino che simulano effusioni con le luci ancora accese in camera da letto di tutti ha un solo scopo 🤡🤡🤡#gfvip pic.twitter.com/7fgby9n6Iq — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) October 28, 2022

Sicuramente Antonino Spinalbese e Giaele De Donà avranno modo di chiarire la loro posizione durante la puntata di lunedì, quando inevitabilmente l’argomento tornerà a essere molto di discussione. Anche perché nelle scorse puntate il tutto ha portato a uno scontro di fuoco che ha visto protagoniste: Giaele da una parte, Ginevra Lamborghini, Sonia Bruganelli e Cristina Quaranta dall’altra. Ma cosa è accaduto, lo ricordate? Continua…