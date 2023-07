NEWS

Nicolò Figini | 13 Luglio 2023

Claudia Gerini al GF Vip 8?

Il GF Vip 8 è ancora abbastanza lontano, ma già fervono i preparati per la prossima edizione. A settembre, infatti, avrà inizio e in questo momento si stanno decidendo i nomi dei nuovi opinionisti e dei concorrenti. Stando a quanto riportano le indiscrezioni, infatti, Pier Silvio Berlusconi non vorrebbe vedere all’interno del reality influencer e persone che hanno un profilo OnlyFans.

Ecco perché, nelle ultime ore, sono usciti fuori alcuni nomi di attori famosi. Stiamo parlando di Ornella Muti, Filippo Timi, Manuela Arcuri e Claudia Gerini. Se i primi tre non hanno ancora rotto il silenzio, a farlo è stata proprio la Gerini. Intervistata da Tag24, infatti, ha affermato di non saperne assolutamente nulla.

Ha raccontato di sentirsi molto onorata dal fatto che Pier Silvio Berlusconi abbia pensato a lei. Tuttavia sente di dover declinare l’offerta per il GF Vip 8 perché non vuole lasciare sole le proprie figlie per troppo tempo. Inoltre, ha aggiunto, al momento ha diversi progetti lavorativi in ballo:

“Ah, non lo sapevo, io mi trovo in vacanza a Bali e in realtà non sapevo questa cosa, sono molto lusingata che Pier Silvio abbia pensato a me. Immagino che adesso lui abbia tante responsabilità e che voglia dare un taglio diverso al reality.

Però, io non riuscirei a stare così tanto lontano da casa e dalle mie figlie, alle quali sono molto attaccata e soprattutto ho tanto lavoro cinematografico da svolgere, con un bel po’ di progetti in corso”

Questo ciò che riporta anche Gossip e TV.