Giulia Stabile all’evento per Carla Fracci, tra il pubblico i genitori e la cognata di Sangiovanni

Debora Parigi | 13 Luglio 2023

Giulia Stabile

In occasione del Carla Fracci Mon Amour in cui Giulia Stabile si è esibita, a sostenerla c’erano i genitori e la cognata di Sangiovanni

Si è svolto ieri sera, mercoledì 12 luglio, nella cornice di Desenzano del Garda l’evento Carla Fracci Mon Amour. Si tratta di una manifestazione di danza organizzata dalla scuola di Kledi che consiste in varie masterclass della durata di una settimana circa e poi uno spettacolo serale in cui si esibiscono grandissimi ballerini. Come era avvenuto per la prima edizione nel 2021, anche quest’anno Giulia Stabile ha avuto la possibilità di fare una performance.

Ospite d’onore (e sta tenendo anche delle lezioni), Giulia ha porta sul palco attraverso i passi di danza un periodo difficile della sua vita. E per accompagnarla in questa esibizione ha scelto due ballerini di Amici 22: Samu e Alessio. I tre hanno letteralmente incantato il pubblico presente raccongliendo un lunghissimo applauso.

A vedere Giulia Stabile c’erano tantissimi fan, oltre a grandi nomi della danza. E ovviamente non potevano mancare i suoi genitori, sempre presenti per gli eventi importanti e pronti a sostenerla. Ma proprio insieme a loro c’erano anche altre persone che sono legate però a Sangiovanni. Si tratta dei genitori del cantante e della cognata, la futura moglie del fratello maggiore. La cognata, in particolare, ha messo una storia sul suo profilo Instagram mentre stava riprendendo la ballerina. Per quanto riguarda i genitori di Sangiovanni, invece, si sono intravisti in uno dei tanti video pubblicati da Kledi mentre si svolgeva l’evento. Tutti erano seduti l’uno accanto all’altro.

Questo è un dettaglio molto particolare, poiché Sangiovanni e Giulia non stanno più insieme, almeno secondo le ultime dichiarazioni di entrambi. Senza dirlo direttamente, hanno fatto intendere con alcune parole che non siano più una coppia. Anche se l’amore tra loro è finito, le famiglie sono comunque ancora molto legate e c’è supporto verso questi giovani ragazzi. Ad esempio, pare che i genitori del cantante fossero anche tra il pubblico della finale di Amici 22 proprio per vedere Giulia che è professionista nel programma da due anni.