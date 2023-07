Barbara d’Urso fuori da Pomeriggio 5, la reazione della sorella Daniela

NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Luglio 2023

Il post di Daniela per Barbara d’Urso

Poche ore fa è arrivata una notizia che ha sconvolto il web. Mediaset, con un comunicato ufficiale, ha infatti annunciato che a settembre Barbara d’Urso non tornerà alla conduzione di Pomeriggio 5 e che il contratto della presentatrice con l’azienda terminerà a dicembre. Tuttavia nelle settimane a venire la regina indiscussa del pomeriggio di Canale 5 e la rete si accorderanno per cercare nuovi progetti. Questo quanto si legge in merito:

“Canale 5 e Barbara d’Urso hanno concordato che dalla prossima stagione l’artista non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset ringrazia Barbara per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 e Barbara d’Urso procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”.

Mentre attendiamo di capire dove rivedremo Barbara d’Urso, in queste ore il web intero ha commentato con sbigottimento e incredulità la notizia dell’addio della conduttrice a Pomeriggio 5. Dopo 15 anni infatti non sarà facile per il pubblico abituarsi a un nuovo volto al timone del fortunato programma, nato proprio con Barbara. Nel mentre sui social è anche arrivata la reazione di Daniela, sorella della d’Urso, che con un post ha affermato: “SOLIDARIETÀ. PUNTO. E FACCIAMO RUMORE. CA**O”.

I fan nel mentre attendono con ansia di scoprire quando rivedremo Barbara in tv, e senza dubbio le aspettative non verranno deluse.