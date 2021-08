1 Frizioni tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli?

Il 13 settembre parte la nuova avventura del GF Vip 6. Al timone di conduzione troveremo ancora una volta (la terza consecutiva per l’esattezza) Alfonso Signorini. Ma ci sono comunque delle importanti novità. Al suo fianco, infatti, non ritroveremo né Pupo, il quale vuole dedicarsi alla musica, né Antonella Elia. Al loro posto vedremo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che insieme promettono di riservarci grandi sorprese.

Nella rubrica di Dagospia ‘A lume di Candela’, del giornalista Giuseppe Candela, ci si sofferma proprio del rapporto tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe, prossime a vestire i panni di opinioniste della nuova edizione del GF Vip. Si tratterebbe ovviamente di un rumor lanciato dal sito di Roberto D’Agostino, che parla di qualche piccola ‘tensioncina’ avvenuta tra le due. Nulla di eclatante, ma comunque da attirare l’attenzione secondo il portale web. Ma leggiamo il pettegolezzo:

«Le punzecchiature sui social, già segnalate da Dagospia, non sono sfuggite a molti. Le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non andrebbero proprio d’amore e d’accordo, ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori.

Gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata da Chi, a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?»

C’è da dire che Adriana Volpe e Sonia Bruganelli hanno due personalità molto forti, decise e spiccate, dunque può capitare che una delle due nell’esprimere un pensiero faccia valere con fermezza le proprie idee. E questo potrebbe portarle a essere ‘una contro l’altra’ al GF Vip. Anche Alfonso Signorini parlando di loro qualche tempo fa ha dichiarato “ne vedremo delle belle”, sottolineando come entrambe le opinioniste si faranno sentire.

Al momento né Adriana Volpe né Sonia Bruganelli ha commentato la notizia. In caso in cui, però, volessero dirci la loro, noi di Novella2000 e Novella2000.it siamo a completa disposizione. Le notizie sul GF Vip, intanto, non sono finite qui…